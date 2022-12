Les lacs Okanagan restent exempts de moules – Kelowna Capital News

Avec des milliers de plaisanciers qui se rendent chaque été sur les lacs de l’Okanagan, la menace d’espèces envahissantes est toujours possible.

Cependant, l’Okanagan and Similkameen Invasive Species Society (OASIS) est fière d’annoncer que cette année, elle n’a plus de moules.

Il y a eu 148 échantillons prélevés dans cinq lacs cette saison pour les moules envahissantes, dont les plus probables auraient été les moules zébrées et quagga. Les deux ne sont pas originaires des lacs d’eau douce de la Colombie-Britannique et peuvent endommager les écosystèmes, obstruer les conduites d’eau et ruiner les plages.

“L’arrivée des moules zébrées ou quagga reste un danger clair et présent”, a déclaré Lisa Scott, directrice générale de l’OASIS. “Nous devons continuer à faire preuve de diligence dans nos efforts de prévention.”

La société surveille les lacs de l’Okanagan depuis dix ans. À ce jour, aucune moule envahissante n’a été trouvée.

Dans une étude similaire, les 12 lacs de Columbia-Shuswap se sont également avérés exempts de moules.

Ce résultat positif ne signifie pas que cela ne peut pas se produire à l’avenir. On rappelle aux plaisanciers de nettoyer, vidanger et sécher leur embarcation chaque fois qu’ils entrent dans un nouveau plan d’eau.

“Il ne suffirait que d’un seul bateau contaminé pour déclencher une infestation”, a déclaré Scott. « Les moules envahissantes pourraient avoir des effets négatifs durables sur nos lacs, comme nous l’avons vu dans d’autres régions du Canada.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC LakesOkanaganEau