Les lacs arctiques disparaissent, alors même que la glace fond

Avec d’innombrables rapports reliant le réchauffement climatique à la fonte des glaciers, les résultats d’une nouvelle étude sur les lacs arctiques peuvent soulever quelques sourcils.

Selon de nouvelles recherches, des scientifiques ont découvert que 82 % de l’Arctique s’est en fait asséché au cours des 20 dernières années. Les lacs de la région semblent contenir moins d’eau aujourd’hui qu’il y a vingt ans.

Encore plus incroyable est ce que les chercheurs décrivent comme la cause de ces lacs qui rétrécissent : une augmentation des précipitations automnales. Le spécialiste des sciences et de la technologie de CTV News, Dan Riskin, explique ce que cela signifie dans le rapport Riskin de ce mois-ci