les laboratoires de Mercer transportent les visiteurs dans l’esprit de l’artiste Roy Nachum

les laboratoires Mercer arrivent à New York

‘J’ai porté un bandeau sur les yeux pendant une semaine d’affilée lorsque j’ai déménagé pour la première fois à New York“, raconte l’artiste Roy Nachum au designboom à l’intérieur de Mercer Labs, le nouveau musée de la ville qui ouvrira ses portes en février. Il s’était bandé les yeux lorsqu’il s’était inscrit pour la première fois comme étudiant en art à la Cooper Union, un hommage à sa nouvelle vie. Deux décennies plus tard, il ouvre son musée d’art et de technologie en face de l’oculus désormais emblématique de Calatrava – ses œuvres d’art activant les cinq sens dans quinze salles d’un autre monde. Sur 36 000 pieds carrés, la main de l’artiste est exposée tout au long du musée à toutes les échelles : des pièces plus grandes que nature aux détails cachés comme la poésie en lettres braille. L’expérience se termine par une boutique de design présentant une sélection de livres ainsi que les objets, vêtements, meubles de Nachum et même des boissons conçues sur mesure et un bar Mochi. Mercer Labs est situé au 21 Dey Street et, même si son ouverture est prévue en février 2024, les visiteurs peuvent réserver un Aperçu maintenant.

Roy Nachum lance Mercer Labs : Musée d’art et de technologie de New York | images © Mercer Labs

art numérique onduleux par Roy Nachum

Mercer Labs : Musée d’art et de technologie occupe l’ancien site de Century 21 à New York et est imprégné d’œuvres d’art à l’intérieur comme à l’extérieur. Les cinq fenêtres colossales le long des façades du bâtiment sont remplacées par des écrans numériques pour devenir une œuvre d’art public. A l’intérieur, le musée devient un labyrinthe. Un seuil de « portail » mène à The Map, une pièce de 5 000 pieds carrés avec des plafonds de quarante pieds de haut. Ici, des projecteurs laser projettent des images numériques sur chaque centimètre carré de l’espace, réinventant la boîte pour devenir un univers ondulant et désorientant. Ce light painting immersif est accompagné de sons changeants provenant de toutes les directions.



des projecteurs laser projettent des œuvres d’art numériques vertigineuses dans une pièce colossale

des œuvres d’art pour tous les sens

‘Je veux que les gens touchent le travail“, déclare Nachum, expliquant que les téléspectateurs devraient se sentir libres chez Mercer Labs. Une installation baptisée I See Sound exagère ce concept consistant à ressentir l’œuvre d’art plutôt qu’à la regarder. Ici, des masques de sommeil sont proposés et le spectateur devenu auditeur est invité à s’allonger sur le tapis (des couvre-chaussures sont portés pour des raisons d’hygiène). Cette salle est « l’un des trois seuls systèmes 4D SOUND à grande échelle au monde » et comprend « une configuration avancée de haut-parleurs omnidirectionnels et de transducteurs vibro-acoustiques sous le sol ». C’est un type unique d’espace de méditation dans le Lower Manhattan. Les grondements de la nature ou de la technologie vibrent à travers le sol et les murs. ‘Les gens s’endorment parfois ici,’ le artiste dit.

une salle 4D Sound invite les spectateurs à devenir auditeurs

Un couloir vertigineux de style salle à débordement mène à une installation scintillante appelée New Nature. ‘C’est ma pièce préférée“, dit Nachum. ‘C’est ce que je vois quand je ferme les yeux.’ L’espace apparemment sans fin abrite un volume de lumières semblable à un nuage. Il s’agit d’une grille tridimensionnelle de 507 000 neurones-micropuces LED synchronisés. Ces voxels, ou pixels volumétriques, se déplacent et scintillent constamment pour ressembler à des figures et des motifs holographiques. Les miroirs tout autour amplifient l’effet pour créer une galaxie de particules de lumière infinies et suspendues.

tubes pneumatiques transportant des « souhaits » lumineux

Transmission Pneumatique est une installation qui fait revivre une technologie peut-être plus dépassée. Les tubes pneumatiques, utilisés dès le XIXe siècle pour transporter le courrier, sont reconvertis pour transporter des cylindres de lumière rougeoyants. ‘Ce sont des vœux !” dit l’artiste. Une série d’écrans interactifs sont situés à l’extérieur de la salle infinie avec son réseau de tubes. Ici, les visiteurs peuvent saisir un souhait, qui est traduit pour faire partie de l’installation. ‘Les données vivent pour toujours dans le système et nos souhaits sont recyclés.’

des couronnes couvrent les yeux des personnages dans tout le musée comme symboles d’humilité et d’égalité

Parmi les dernières salles, The Beach présente un grand bras robotique entouré d’un lit de sable. Les performances mécanisées du robot combinent l’intelligence artificielle et l’imagination humaine, imitant à la fois les humains et la nature alors qu’il dessine des dessins dans le sable et les emporte comme la marée. Derrière ses mouvements enfantins, le bras robotique est une démonstration de la relation en constante évolution entre l’humain et l’automatisation.

un bras robotique dessine des dessins dans le sable avant de les balayer

Il n’y a pas que l’art numérique chez Mercer Labs. Des « rochers » doux et sculpturaux sculptés à la main dans des blocs de mousse sont dispersés dans de nombreuses pièces comme sièges ludiques. Des peintures à l’huile originales à grande échelle de Roy Nachum sont exposées dans un format de galerie classique. Pendant ce temps, les espaces pour enfants présentent la vision de l’artiste sur la piscine à balles et un échiquier à grande échelle avec des pièces imprimées en 3D et sculptées à la main dans du bois. Un troisième espace pour inspirer les enfants est une station de coloriage, qui peut être numérisée et traduite en art numérique et affichée sur une toile vivante.

l’artiste Roy Nachum a passé six ans à créer Mercer Labs

informations sur le projet :

Titre du projet: Mercer Labs : Musée d’art et de technologie | @mercer.labs

designer: Roy Nachum | @roynachum

emplacement: 21 rue Dey, New York, État de New York

ouverture: Février 2024