Les LA Lakers perdent face aux Portland Trail Blazers; Les Golden State Warriors l’emportent sur les Sacramento Kings

Damian Lillard a marqué 41 points et Jeremi Grant a conduit pour un lay-up gagnant avec trois secondes à jouer dimanche alors que les Portland Trail Blazers ont infligé aux Lakers de Los Angeles leur troisième défaite pour ouvrir la saison NBA.

Portland a effacé un déficit de huit points dans les cinq dernières minutes et a émergé avec un triomphe de 106-104 après que la superstar des Lakers LeBron James ait raté le buzzer.

Russell Westbrook a raté deux tirs tardifs, Lillard drainant trois points après chaque raté. Cela comprenait le tir en retrait de Lillard avec 12,4 secondes restantes qui a mis Portland en tête 104-102.

James a répondu avec un dunk pour l’attacher, mais Grant a dépassé James pour marquer contre un Anthony Davis impuissant dans la peinture.

Lillard a marqué 12 de ses points au quatrième quart et a réussi six des 13 tentatives à trois points.

“L’une de nos plus grandes forces lors de ces trois premiers matchs a été de rester fidèle, de faire preuve de beaucoup de résilience et de se faire confiance même après ces pannes”, a déclaré Lillard.

«Nous avons eu des malentendus à chaque quart de match. Je pense que les deux dernières minutes, encore une fois, nous avons pu nous attacher et montrer une certaine confiance. Nous avons réussi à obtenir des arrêts et à ne pas retourner le ballon.

Les Lakers n’ont réussi que six tirs à trois points en 33 tentatives alors que les difficultés de tir qui les ont poursuivis au début de leur première saison sous la direction de l’entraîneur Darvin Ham se sont poursuivies.

James a terminé avec 31 points. Davis en a ajouté 22 avec 10 rebonds et six tirs bloqués.

Westbrook, sous surveillance après avoir marqué seulement deux points lors d’une défaite jeudi contre les Clippers de Los Angeles, a terminé avec 10 points, six rebonds et six passes.

Après le match, James n’a pas tardé à fermer les questions des journalistes qu’il considérait comme sollicitant des critiques sur la prise de décision de Westbrook en fin de partie, en particulier sa tentative ratée tardive de tir sauté avec 18 secondes à faire au chronomètre des tirs.

“Je ne suis pas ici pour faire ça”, a déclaré James, qui a déclaré que les Lakers avaient eu les mêmes opportunités de tir en fin de match qu’auparavant.

“Je ne les ai tout simplement pas créés”, a déclaré James. «(Westbrook) a eu une belle apparence et n’a pas été en mesure de les renverser. Défensivement, nous n’avons pas pu obtenir plusieurs arrêts d’affilée. Et Dame était Dame sur toute la ligne.

Les guerriers battent les rois

Le champion en titre de la NBA, Golden State, a battu Sacramento sans victoire 130-125, les Warriors ont remporté un triomphe à domicile avec 33 points de Stephen Curry tandis qu’Andrew Wiggins et la réserve Jordan Poole en ont chacun ajouté 24.

Cleveland et l’Utah a remporté des victoires en prolongation, Cleveland s’est retiré lors de la séance supplémentaire pour battre les Wizards de Washington 117-107 tandis que le Jazz s’est amélioré à 3-0 avec une victoire 122-121 sur les Pélicans à la Nouvelle-Orléans.

< p>Le drapage du doigt de Kelly Olynyk avec 3,1 secondes à faire en prolongation a été le vainqueur du match pour l’Utah alors que CJ McCollum des Pélicans a raté un tir au buzzer.

Jordan Clarkson de l’Utah a égalé deux fois dans les dernières secondes du règlement, son trois-points forçant la séance supplémentaire avec une impasse 110-110.

Lauri Markkanen a mené le Jazz avec un double-double de 31 points et 12 rebonds. Olynyk a ajouté 20 points et Clarkson en a obtenu 18.

McCollum a marqué 28 points pour battre les Pélicans, qui ont vu l’attaquant Brandon Ingram partir à la fin du premier quart avec des symptômes semblables à une commotion cérébrale après avoir reçu un coup au visage par inadvertance. coéquipier Naji Marshall.

Donovan Mitchell, qui fait ses débuts à domicile à Cleveland après être arrivé dans un échange à succès depuis l’Utah le mois dernier, a marqué sept de ses 37 points en prolongation pour les Cavs triomphants.

Mitchell a converti un jeu à trois points et a fait un vol clé dans les deux dernières minutes de prolongation.

Anthony Edwards a marqué un sommet de 30 points et a attrapé 11 rebonds tandis que Rudy Gobert avait 15 points et 15 rebonds pour déclencher le Minnesota sur l’hôte d’Oklahoma City 116-106.

Devin Booker a marqué un sommet de 35 points pour mener Phoenix sur l’hôte des Los Angeles Clippers 112-95.

