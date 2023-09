Les Kurdes syriens soutenus par les États-Unis signalent la capture d’un personnage clé de l’État islamique

Les combattants kurdes syriens et les forces américaines ont capturé un haut responsable du groupe Etat islamique, un militant décrit comme l’un de ses « principaux facilitateurs », a annoncé vendredi la force.

Mahmdouh Ibrahim al-Haji, également connu sous le nom d’Abou Youssef, a été arrêté jeudi dans la ville de Raqqa, dans le nord de la Syrie, selon les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, quelques jours seulement après que l’armée américaine a déclaré avoir capturé un autre agent de l’EI à nord de la Syrie.

Selon une déclaration des combattants kurdes syriens, al-Haji « a été activement impliqué dans l’activation… de cellules terroristes dans la région ». Il ajoute que la force conjointe a attaqué sa cachette à l’ouest de Raqqa, « et l’a appréhendé avec succès ».

Malgré leur défaite en Syrie en mars 2019, les cellules dormantes de l’EI sont toujours capables de mener des attaques meurtrières qui ont fait de nombreuses victimes au cours de l’année écoulée.

Les États-Unis disposent d’environ 900 soldats en Syrie qui se concentrent sur la lutte contre les restes de l’EI, qui contrôlait une large partie du pays jusqu’en 2019.

L’EI a déclaré un califat autoproclamé sur tout le territoire syrien et irakien dont il s’est emparé en 2014. Il a été déclaré vaincu en Irak en 2017, à l’issue d’une bataille de trois ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et des villes en ruines.

Des experts de l’ONU ont déclaré le mois dernier que l’EI compte toujours entre 5 000 et 7 000 membres dans ses anciens bastions en Syrie et en Irak et que ses combattants constituent aujourd’hui la menace la plus sérieuse en Afghanistan.