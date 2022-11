Les Kurdes syriens disent avoir arrêté les opérations contre l’EI

Abdi a déclaré que la Turquie profitait de l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Les organisations kurdes ont nié toute implication dans l’attentat d’Istanbul qui a fait six morts et des dizaines de blessés.

Le communiqué de l’armée américaine indique que des combattants des FDS se sont rendus sur le site d’origine de la roquette et ont trouvé une troisième roquette non tirée.

“Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement gagnées de la Syrie et de la région”, a déclaré le colonel Joe Buccino, porte-parole du CENTCOM.