Les Kurdes syriens disent avoir arrêté les opérations contre l’EI

BEYROUTH (AP) – Le commandant de la principale force dirigée par les Kurdes soutenue par les États-Unis en Syrie a déclaré samedi qu’ils avaient interrompu les opérations contre le groupe État islamique en raison des attaques turques contre le nord de la Syrie au cours de la semaine dernière.

Mazloum Abdi des Forces démocratiques syriennes a déclaré aux journalistes qu’après près d’une semaine de frappes aériennes turques sur le nord de la Syrie, Ankara se prépare maintenant à une offensive terrestre. Il a déclaré que les combattants de l’opposition soutenus par la Turquie se préparaient à participer aux opérations.

Abdi a ajouté que les frappes turques de la semaine dernière ont causé de graves dommages aux infrastructures de la région.

Abdi a déclaré que la Turquie profitait de l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Les organisations kurdes ont nié toute implication dans l’attentat d’Istanbul qui a fait six morts et des dizaines de blessés.

Au cours de la semaine dernière, la Turquie a lancé une vague de frappes aériennes contre des rebelles kurdes présumés cachés en Syrie et en Irak voisins en représailles à l’attaque d’Istanbul.

“Les forces qui travaillent symboliquement avec la coalition internationale dans la lutte contre Daech sont désormais des cibles pour l’Etat turc et donc les opérations (militaires) ont cessé”, a déclaré Abdi, utilisant un acronyme arabe du groupe Etat islamique. “Les opérations anti-Daech ont cessé.”

Ses commentaires sont intervenus quelques heures après que l’armée américaine a déclaré que deux roquettes visaient les forces de la coalition dirigée par les États-Unis sur des bases dans la ville de Shaddadeh, dans le nord-est de la Syrie, sans « blesser ou endommager la base ou les biens de la coalition ».

Le communiqué de l’armée américaine indique que des combattants des FDS se sont rendus sur le site d’origine de la roquette et ont trouvé une troisième roquette non tirée.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni, un observateur de guerre de l’opposition, a accusé les cellules dormantes de l’EI d’être responsables de l’attaque de vendredi soir contre la base américaine.

“Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement gagnées de la Syrie et de la région”, a déclaré le colonel Joe Buccino, porte-parole du CENTCOM.

Le SDF a déclaré dans un communiqué avant minuit vendredi que, alors que des drones turcs survolaient le camp d’al-Hol qui abrite des dizaines de milliers de femmes, de veuves et d’enfants pour la plupart de combattants de l’EI, certains membres de la famille de l’EI ont attaqué les forces de sécurité et ont réussi à s’échapper. l’installation tentaculaire. Les FDS n’ont pas précisé combien de personnes se sont échappées, mais qu’elles ont ensuite été arrêtées.

Les autorités kurdes gèrent plus de deux douzaines de centres de détention dispersés dans le nord-est de la Syrie et hébergent environ 10 000 combattants de l’EI. Parmi les détenus figurent quelque 2 000 étrangers dont les pays d’origine ont refusé de les rapatrier, dont environ 800 Européens.

The Associated Press