Les Kurdes organisent une marche de deuil après la fusillade de Paris qui a fait 3 morts

Un Français de 69 ans fait face à des accusations préliminaires de meurtre à caractère raciste, de tentative de meurtre et de violation d’armes lors de la fusillade de vendredi, ont annoncé les procureurs. Le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’il avait visé à tuer des migrants ou des étrangers, puis avait prévu de se suicider, et a dit qu’il avait une haine “pathologique” des étrangers non européens, selon les procureurs.