Les Kurdes organisent une marche de deuil après la fusillade de Paris qui a fait 3 morts

PARIS (AP) – Des membres de la communauté kurde de France et d’autres ont organisé une marche silencieuse lundi pour honorer trois personnes tuées lors d’une fusillade dans un centre culturel kurde à Paris qui, selon les procureurs, était motivée par le racisme.

La Turquie a convoqué lundi l’ambassadeur de France pour ce qu’elle a qualifié de “propagande noire” des militants kurdes après la fusillade. Certains ont défilé à Paris avec des drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, ou ont suggéré que la Turquie était liée à la fusillade.

Un Français de 69 ans a été inculpé lundi de meurtre à caractère raciste et de violation d’armes lors de la fusillade de vendredi, a annoncé le parquet de Paris. Le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’il avait voulu tuer des migrants ou des étrangers puis avait prévu de se suicider, et a dit avoir une haine “pathologique” des étrangers non européens, selon les procureurs.

Il a été brièvement placé en soins psychiatriques, puis renvoyé en garde à vue ordinaire. Le nom du suspect n’a pas été officiellement publié bien qu’il soit identifié par les médias français comme étant William K.

La fusillade a choqué et exaspéré la communauté kurde de France, qui a organisé la marche silencieuse lundi. Des manifestants ont marché du site de la fusillade de vendredi vers l’endroit où trois militantes kurdes ont été retrouvées abattues en 2013.

“Chaque jour, nous nous demandons quand quelqu’un nous tirera à nouveau dessus. Il y a dix ans, nous avons été attaqués en plein cœur de Paris et 10 ans plus tard encore », a déclaré Dagan Dogan, un Kurde de 22 ans lors de la marche de lundi. “Pourquoi rien n’a été fait pour nous protéger?”

La marche solennelle s’est terminée dans le calme. Des escarmouches ont éclaté dans le quartier où les tueries ont eu lieu vendredi, et à nouveau en marge d’une manifestation majoritairement pacifique dirigée par des Kurdes samedi.

Les procureurs affirment que le suspect avait un motif clairement raciste pour la fusillade.

Les militants antiracistes et les politiciens de gauche l’ont lié à un climat de discours de haine en ligne et à une rhétorique anti-immigrés et xénophobe de la part de personnalités d’extrême droite. Le gouvernement français a signalé une augmentation des crimes et des violations liés à la race ou à la religion ces dernières années.

Les autorités françaises ont qualifié l’attaque de vendredi d’incident isolé, mais certains militants kurdes à Paris pensent qu’il s’agissait d’un acte politique.

La Turquie a convoqué lundi l’ambassadeur de France Hervé Magro pour lui faire part de son malaise face à ce qu’elle appelle la propagande noire menée contre la Turquie par des groupes militants kurdes à la suite de l’attaque, a rapporté l’agence publique turque Anadolu.

La Turquie “attend de la France qu’elle agisse avec prudence face à l’incident et qu’elle ne permette pas à l’organisation terroriste (interdite du PKK) de faire avancer son programme sournois”, a rapporté Anadolu.

Le PKK a mené une insurrection séparatiste armée contre l’État turc depuis 1984 pour l’indépendance, qui s’est plus récemment transformée en revendications pour une plus grande autonomie. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé de nombreuses personnes, avec un nombre important de Kurdes de souche et de partisans présumés du PKK émigrant vers les pays européens.

L’armée turque a combattu des militants kurdes affiliés au PKK dans le sud-est de la Turquie ainsi que dans le nord de l’Irak, et a récemment lancé une série de frappes contre des cibles de militants kurdes syriens dans le nord de la Syrie.

La Turquie, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le PKK comme un groupe terroriste, mais la Turquie accuse certains pays européens de clémence envers les membres présumés du PKK. Cette frustration a été la principale raison du retard continu de la Turquie dans l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande.

___

Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, et Oleg Cetinic à Paris, ont contribué à ce rapport.

Nicolas Garriga et Angela Charlton, Associated Press