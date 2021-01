Hillary et Chelsea Clinton produisent une série télévisée basée sur les exploits de combattantes kurdes en Syrie. Attendez-vous à une histoire blanchie à la chaux du féminisme de girlboss, qui pourrait être assez horrible pour enfin unir les Kurdes et les Turcs.

Les Clinton, par le biais de leur société Hidden Light Productions, ont acquis les droits de télévision de l’auteur Gayle Tzemach Lemmon « Les filles de Kobani: une histoire de rébellion, de courage et de justice », a révélé lundi Deadline. Le livre raconte l’histoire d’un groupe de miliciens kurdes entièrement féminins, réputé pour avoir combattu l’État islamique (EI, anciennement ISIS) dans le nord de la Syrie – avec l’aide américaine.

«Les Filles de Kobani est un récit extraordinaire de femmes courageuses et provocantes qui luttent pour la justice et l’égalité». dit Hillary Clinton.

Aussi sur rt.com Larmes de crocodile? Hillary Clinton tweete que « l’horreur écœurante » en Syrie est « la faute d’un homme » et se souvient de ses actes

Clinton a une longue et riche histoire avec la milice des femmes, le YPJ, une ramification du YPG dirigé par des hommes. Le groupe frère des YPJ / YPG, le PKK, mène un conflit de faible intensité avec la Turquie depuis plus de quatre décennies et, dans les années 1990, a été déclaré groupe terroriste par l’administration de Bill Clinton. Le chef idéologique des deux groupes, Abdullah Ocalan, a été capturé par la Turquie avec l’aide présumée de la CIA en 1999.

En tant que secrétaire d’État, Hillary Clinton a défendu l’armement des YPG et des YPJ pendant la guerre civile syrienne. Les parachutages d’armes ont commencé en 2015 et les combattants des YPG / YPJ comptaient sur le soutien aérien américain pour repousser l’EI à partir de 2016, mais pendant cette période, les États-Unis ont également permis aux armes de tomber entre les mains des mêmes groupes djihadistes contre lesquels les femmes combattaient. Le fait que les YPG gardent actuellement les gisements de pétrole dans le nord de la Syrie et n’aient pas l’intention de les restituer au président syrien Bashar Assad est sûrement un bonus pour Clinton, qui a déclaré dès 2012 que «Assad doit partir!»

En tant que tel, les commentateurs ont estimé que Clinton n’était probablement pas le meilleur professeur pour en apprendre davantage sur les Kurdes.

je ferais mieux qu’aucun ppl blanc ne vienne me voir sur certains «omg j’ai appris sur les kurdes» et je demande d’où et ils disent un documentaire produit par HILLARY CLINTON – شيلان (@sheeeelan) 25 janvier 2021

c’est en fait profondément offensant lmao https://t.co/EaGWz3Zvl9 – mat (@matthiasellis) 25 janvier 2021

Va-t-elle inclure les parties sur la façon dont son département d’État a armé et formé les groupes djihadistes qui terrorisent ces femmes et leurs communautés, ou le soutien de son mari aux atrocités de la Turquie contre les Kurdes dans les années 1990? https://t.co/bEqNVSDtnh – Meghan Bodette (@_____mjb) 25 janvier 2021

1. Déstabiliser d’autres pays.

2. Devenez showrunner pour de nouvelles séries limitées en fonction de leur souffrance.

3. Bénéfice. – Tomates problématiques (@ProblemTomatoes) 25 janvier 2021

Le matériel source n’est pas non plus entièrement neutre. Lemmon est chercheur principal au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion néoconservateur. Elle s’est opposée au retrait prévu de l’ancien président Donald Trump d’Afghanistan, a condamné vocalement son retrait de Syrie et a condamné l’implication de la Russie dans la guerre syrienne – même si la campagne de Moscou a été largement reconnue pour avoir détruit une grande partie des gains territoriaux de l’EI.

Les Clinton ont peu d’expérience à la télévision et Hidden Light Productions n’a qu’un seul autre projet en préparation: une adaptation en série du conte féministe pour enfants d’Hillary et Chelsea, «The Book of Gutsy Women». Quelle que soit l’orientation politique de leur dernier projet, les commentateurs ont prédit un produit fini à la main.

Les Kurdes n’ont-ils pas assez souffert https://t.co/ZGEjqMQYty – Adam Jacobson (@adamdjacobson) 25 janvier 2021

Script fuite #Exclusif : Le vaillant tireur d’élite des YPG a le combattant sans méfiance de l’Etat islamique dans sa mire. Son doigt resserre la détente. Elle voit la lueur de ses petits yeux perlés » #GirlBoss «Elle murmure pour elle-même dans son souffle. Elle appuie sur la détente. https://t.co/rVJP4C13Cv – Ahmad alshathri (@ abunass3r) 26 janvier 2021

Imaginez le nombre de présentations prometteuses de personnes très talentueuses qui ont été rejetées parce qu’Hillary Clinton voulait faire un drame pour satisfaire ses obsessions malsaines envers le Moyen-Orient. https://t.co/WDuM7hCfaW – fahmi ツ – acheter What Comes After sur Steam / Itch pls (@fahmitsu) 25 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!