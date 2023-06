Les Kurdes de Syrie vont juger des combattants de l’EI après que leur pays d’origine a refusé de les rapatrier

QAMISHLI, Syrie (AP) – L’autorité dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie a annoncé samedi que des centaines de combattants du groupe État islamique détenus dans les prisons de la région seraient jugés après que leur pays d’origine ait refusé de les rapatrier.

La déclaration de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie indique qu’elle appelle toujours à la création d’un tribunal international pour juger ces combattants. Il a appelé les Nations Unies, les groupes internationaux de défense des droits et les organisations locales à aider à faciliter les procès.

Les Forces démocratiques syriennes, ou SDF, soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes, détiennent plus de 10 000 combattants de l’EI capturés dans une vingtaine de centres de détention, dont 2 000 étrangers dont les pays d’origine ont refusé de les rapatrier. Le communiqué indique que les combattants d’environ 60 nationalités sont entrés en Syrie il y a des années et ont été capturés lors de batailles contre les extrémistes.

« L’organisation terroriste a commis des crimes horribles et des massacres de masse contre des personnes dans la région », a-t-il déclaré, ajoutant que de tels actes sont considérés comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a déclaré que les procès seront « équitables et transparents conformément aux lois internationales et locales relatives au terrorisme ».

Les FDS et la police locale kurde connue sous le nom d’Asayesh supervisent également quelque 51 000 membres des familles des combattants de l’EI, pour la plupart des femmes et des enfants dans le camp d’al-Hol. Beaucoup de ces membres de la famille restent des partisans inconditionnels de l’EI, et des meurtres par des militants ont eu lieu dans le camp au fil des ans.

L’annonce de samedi est intervenue deux jours après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a co-organisé une réunion en Arabie saoudite des ministres des Affaires étrangères de la coalition mondiale luttant contre l’EI au cours de laquelle il a annoncé près de 150 millions de dollars de nouveaux fonds américains pour les efforts de stabilisation en Syrie et en Irak. Le groupe extrémiste ne contrôle plus aucun territoire, mais ses affiliés mènent toujours des attaques à travers l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient.

La Coalition mondiale pour vaincre l’EI, comme on l’appelle également, comprend plus de 80 pays pour coordonner l’action contre les extrémistes, qui à leur apogée contrôlaient de grandes parties de la Syrie et de l’Irak. Blinken a déclaré que la promesse américaine faisait partie d’un nouveau financement s’élevant à plus de 600 millions de dollars.

Blinken n’a pas précisé, mais l’aide américaine à la Syrie devrait transiter par des alliés kurdes, les Nations Unies ou des groupes d’aide internationaux, alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux maintiennent des sanctions contre le gouvernement du président syrien Bashar Assad.

L’autorité dirigée par les Kurdes n’a pas précisé où exactement les procès auront lieu ni quand ils commenceront. On pense qu’ils ont lieu dans des zones contrôlées par les FDS dans le nord-est et l’est de la Syrie. L’armée américaine est présente dans la région contrôlée par des combattants des FDS.

Chaque jour, il y a au moins 900 soldats américains en Syrie, ainsi qu’un nombre non divulgué de sous-traitants.

Les forces américaines conseillent et assistent les FDS, notamment dans la sécurisation des centres de détention, et mènent également des missions antiterroristes contre l’EI.

L’autorité dirigée par les Kurdes a déclaré que des années de combats contre l’EI ont fait 15 000 morts et 25 000 blessés parmi les combattants des FDS. L’EI a été officiellement vaincu en Syrie en mars 2019, lorsque les extrémistes ont perdu la dernière bande de terre sous leur contrôle, mais leurs cellules dormantes continuent de mener des attaques meurtrières.

La semaine dernière, les FDS ont annoncé avoir remis 50 combattants irakiens de l’EI à Bagdad. Il a également déclaré avoir rapatrié 170 Irakiens qui vivaient au camp d’al-Hol.

_____

Mroue a rapporté de Beyrouth.

Hogir Al Abdo et Bassem Mroue, The Associated Press