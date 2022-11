Les Kurdes de Syrie appellent les États-Unis à l’aide alors que la Turquie menace d’attaquer au sol

Mercredi, les forces du président turc Recep Tayyip Erdogan ont lancé des frappes aériennes, de drones et d’artillerie sur des villes du nord-est de la Syrie. Quelque 18 civils ont été tués dans les attaques, selon la force soutenue par les États-Unis dans la région, connue sous le nom de Forces démocratiques syriennes.

La marée montante de la violence a envoyé des vagues de peur dans une région qui n’est pas étrangère aux menaces de son voisin. Le gouvernement turc a combattu les militants kurdes chez lui pendant des décennies et il considère les FDS largement dominées par les Kurdes comme une menace pour sa sécurité nationale. Les forces turques ont envahi l’enclave pour la dernière fois en 2019, après ce que l’administration d’Erdogan a semblé considérer comme un feu vert du président de l’époque, Donald Trump.

Erdogan menace maintenant de répéter cet effort avec de nouvelles forces terrestres, présentant les frappes comme des représailles à un attentat suicide dans le centre d’Istanbul qui a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres sur une artère animée la semaine dernière. Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.

Une coalition militaire dirigée par les États-Unis a rejoint la lutte contre les forces de l’État islamique en 2014 après que les militants se soient emparés d’une vaste bande de terre. Trois ans et demi après la défaite officielle du groupe, des centaines de soldats américains sont toujours stationnés sur un territoire qui échappe au contrôle du gouvernement syrien.

Dans une interview accordée au Washington Post, le général Mazloum Kobane Abdi, le commandant en chef des FDS et le plus puissant allié de Washington en Syrie, a exhorté les alliés occidentaux à s’opposer à toute nouvelle action militaire, arguant que la pression internationale pourrait faire la différence entre une opération terrestre en cours .

“Ce n’est une nouvelle pour personne qu’Erdogan menace l’opération terrestre depuis des mois, mais il pourrait lancer cette opération maintenant”, a déclaré Mazloum, qui porte son nom de guerre. « Cette guerre, si elle a lieu, ne profitera à personne. Cela affectera de nombreuses vies, il y aura des vagues massives de déplacements et une crise humanitaire.

Dans la ville de Kobane près de la frontière turque, les habitants dormaient dans les couloirs alors que les bombardements secouaient les cadres de leurs fenêtres. Les familles ont fourré leurs affaires dans des sacs à dos et ont traîné leurs matelas dans les vergers voisins, espérant qu’elles seraient plus en sécurité à l’air libre.

Dans une brève déclaration, l’administration Biden a appelé à la désescalade, mais n’a pas condamné la violence. « Les États-Unis expriment leurs sincères condoléances pour la perte de vies civiles en Syrie et en Turquie », a déclaré le département d’État.

Alors que les attaques turques se poursuivent, des salves ont également été tirées de la Syrie vers la Turquie. Un enfant et un enseignant ont été tués et six personnes ont été blessées lundi lorsque des obus de mortier ont frappé une zone frontalière de la province turque de Gaziantep.