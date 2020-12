Trekking pendant des heures dans les airs rares de l’Himalaya, des centaines de religieuses bouddhistes en robe marron portent une aide vitale – et des conseils de santé – aux villageois démunis et malades par COVID-19[feminine.

Surnommées les «religieuses Kung Fu» parce qu’elles s’entraînent aux arts martiaux, les femmes sont issues de la lignée Drukpa – le seul ordre féminin du système monastique bouddhiste où les religieuses ont un statut égal aux moines.

En plus de transporter des sacs de produits de base allant du riz et des lentilles aux articles de toilette et aux masques sur le dos dans les conditions difficiles des montagnes, les religieuses ont exhorté les villageois à tenir compte de la menace posée par COVID-19[feminine .

« Le plus grand défi a été d’expliquer aux gens à quel point ce virus est dangereux », a déclaré Jigme Konchok Lhamo, 28 ans. COVID-19[feminine , qui a tué environ 1,57 million de personnes dans le monde.

« Les gens ne prennent pas cela au sérieux ni les précautions au sérieux », a-t-elle déclaré à la Fondation Thomson Reuters depuis Katmandou, la capitale du Népal, par appel vidéo.

Les villages bénéficiant de l’aide des religieuses se trouvent des deux côtés de la frontière indo-népalaise et quelque 2 000 familles pauvres ont été soutenues jusqu’à présent.

Sans accès régulier à la télévision ou à Internet pour obtenir des informations, les religieuses ont déclaré que les habitants considèrent souvent le virus comme « juste un rhume » et ignorent leurs sessions de formation sur la distance sociale, le lavage des mains et la façon de porter des masques.

Ces derniers jours, les religieuses ont travaillé 24 heures sur 24 pour apporter de la nourriture et des articles d’hygiène à un COVID-19[feminine -hit village dans le district montagneux indien de Lahaul, qui abrite la moitié du réseau mondial d’environ 700 religieuses Drukpa.

Tous les habitants du village ont attrapé le virus, y compris certains membres de la famille des religieuses.

« Nous avons peur … Mais la peur ne peut pas nous arrêter », a déclaré Jigme Yeshe Lhamo, 30 ans.

« Nous ne pouvons pas changer le monde entier par nous-mêmes, mais même si nous parvenons à aider une vie, c’est un grand succès. Nous en sommes heureux. Nous nous sentons encouragés », a-t-elle déclaré.

PASSION POUR AIDER

Traditionnellement, les religieuses sont censées cuisiner et nettoyer et ne sont pas autorisées à faire de l’exercice. Mais cela a changé il y a environ dix ans lorsque le chef de la secte vieille de 1000 ans, Sa Sainteté le Gyalwang Drukpa, a encouragé les religieuses à apprendre le Kung Fu.

«C’est une nouvelle génération de femmes qui n’ont pas peur de briser les tabous et les stéréotypes séculaires», a déclaré Carrie Lee, bénévole et ancienne présidente de l’association caritative Live to Love International qui soutient les nonnes Drukpa.

« Ils ont enlevé leur pratique du coussin de méditation et les ont mis au monde – souvent contre les critiques et les menaces à leur sécurité. »

Lorsque la pandémie s’est installée, les religieuses ont commencé à travailler avec leurs familles au Ladakh – un ancien royaume bouddhiste isolé de l’Himalaya indien – pour coudre des masques pour les villageois.

Ils ont également obtenu le soutien des autres.

Nima Sherpa, une femme de 28 ans du nord du Népal, attribue aux religieuses sa passion d’aider les autres. Elle a acheté des articles essentiels pour 100 familles lorsque les religieuses avaient besoin d’aide pour leurs campagnes de distribution.

Nima, qui comme la plupart des Sherpa porte son prénom, a déclaré que travailler sur le terrain lui avait ouvert les yeux sur le genre de difficultés auxquelles les villageois étaient confrontés, car les pertes d’emplois laissaient beaucoup de gens incapables de payer l’épicerie ou les factures de services publics.

De nombreux villageois de montagne travaillent dans la construction de routes et la construction de routes, qui se sont arrêtées en raison des bordures de verrouillage – décimant les revenus des ménages.

Avec la fermeture des écoles et les cours en ligne devenus la norme, de nombreux enfants ont été contraints de rater une année d’études sans avoir accès à des ordinateurs portables ou à Internet.

Pour les femmes, la pandémie a posé des défis supplémentaires.

«Quand j’ai parlé à ma cousine, elle a dit que maintenir l’hygiène menstruelle était très difficile parce que les serviettes hygiéniques ne sont pas disponibles et même si elles le sont, elles n’ont pas assez d’argent pour les acheter», a déclaré Nima.

Les religieuses ont déclaré que leurs prochaines campagnes se concentreraient sur la santé des femmes, notamment l’hygiène menstruelle et enseigner aux villageois comment faire des auto-examens des seins pour aider à détecter les signes de cancer.

« Nous n’enseignerons pas seulement coronavirus précautions, mais aussi fournir des serviettes hygiéniques », a déclaré Yeshe.

« C’est un très gros problème pour les femmes. »