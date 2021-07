Les KO de la Copa Libertadores voient l’intérêt de l’Amérique du Sud passer du football international au football de clubs

Les huitièmes de finale de la Copa Libertadores commencent mardi. Manuel Velasquez/Getty Images

Il y a de l’aide à portée de main pour ceux qui souffrent d’abandons après le tournoi, et en particulier pour ceux qui manquent la rivalité Brésil-Argentine de la finale de la Copa America de samedi.

Le cadran passe déjà du football international au football de clubs, et à partir de mardi, la phase à élimination directe démarre en Copa Libertadores. Sur les 16 équipes restantes, l’Argentine et le Brésil en ont six chacun ; trois d’entre eux se rencontrent à domicile et à l’extérieur cette semaine et la prochaine, en duel pour une place en quarts de finale.

Entrent en jeu à ce stade les différences significatives dans la manière dont le football est organisé dans les deux pays. En Argentine, la saison suit à peu près le calendrier européen – la campagne de championnat n’a pas encore démarré. Les clubs argentins ne sont plus en action depuis fin mai. Depuis lors, les contrats ont expiré, les joueurs ont changé de club et il n’y a pas eu un seul match de compétition à coucher dans la nouvelle formation.

Cela aura sûrement un effet sur Boca Juniors, qui donnera le coup d’envoi de l’action mardi à domicile contre l’Atletico MIneiro. Depuis qu’il s’est assuré de sa place dans les huitièmes de finale, Boca a connu des changements massifs, perdant la figure emblématique de Carlos Tevez ainsi que Mauro Zarate et le gardien international Esteban Andrada. C’est une nouvelle équipe qui n’a pas encore fait ses preuves.

L’Atletico Mineiro, quant à lui, est une machine bien huilée. Après 11 manches du championnat brésilien, ils occupent la troisième place, et sont renforcés par le retour de plusieurs joueurs de la Copa America : l’attaquant Eduardo Vargas (Chili), l’ailier Jefferson Savarino (Venezuela), le milieu de terrain Alan Franco (Equateur) et le défenseur Junior Alonso (Paraguay). L’équipe est un exemple clair de la puissance financière qui donne au football brésilien un avantage sur ses rivaux continentaux. Il y a aussi quelques Argentins, le milieu de terrain Matias Zaracho et le meneur de jeu Nacho Fernandez, qui ont beaucoup manqué à son ancien club River Plate.

Les clubs brésiliens ont plus d’argent et sont en pleine compétition, mais il peut y avoir un moment où la fatigue entre en jeu. Toutes les autres ligues ont connu une sorte de pause. Au Brésil, cependant, la saison 2020 s’est déroulée directement en 2021, et les joueurs sont en activité depuis un an, avec cinq mois de plus à venir.

Dans la phase de groupes, Sao Paulo a connu deux matchs serrés avec le Racing of Argentina. Maintenant, ils se retrouvent. Sao Paulo a disputé 11 matches depuis la dernière entrée sur le terrain du Racing et a montré des signes de fatigue au début du championnat brésilien. Peut-être étonnamment, ils ont également libéré le vétéran Dani Alves pour jouer pour le Brésil aux Jeux Olympiques. Néanmoins, ils sont probablement les favoris pour dépasser une équipe de Racing à court d’inspiration.

L’autre problème causé par le fait d’être en activité permanente est la turbulence qui guette fréquemment les clubs brésiliens. Bien qu’ils aient remporté le titre de champion en février dernier, les géants de Rio Flamengo viennent de limoger l’entraîneur Rogerio Ceni. Vient ensuite le charismatique Renato Portaluppi, qui a emmené Gremio au titre des Libertadores il y a quatre ans. Son premier match à la tête est à Defensa y Justicia d’Argentine, un petit club qui a fait de grands progrès ces derniers temps et qui est le champion en titre de la Copa Sudamericana.

Un autre club brésilien à avoir changé d’entraîneur est l’Internacional, qui a fait venir l’Uruguayen Diego Aguirre. Les résultats restent décevants, mais l’Inter est grand favori face à l’Olimpia du Paraguay. Il y a un autre affrontement Paraguay-Brésil lorsque Cerro Porteno affronte Fluminense, le seul affrontement impliquant deux équipes qui n’ont pas encore remporté les Libertadores. En phase de groupes, ces deux équipes paraguayennes ont souffert face à l’opposition du Brésil, notamment à l’extérieur, et elles devront sûrement puiser dans les réserves légendaires de la résilience paraguayenne si elles veulent avoir une chance de progresser.

L’équipe brésilienne restante est probablement la favorite de tout le tour. Les champions en titre Palmeiras sont en tête de la ligue nationale et semblent en avoir trop pour l’Universidad Catolica du Chili, qui est entraînée par Gus Poyet.

Seuls deux des huit matches ne comportent pas d’équipe du Brésil. L’Argentin Velez Sarsfield est à domicile contre l’Équateur Barcelone au match aller. Barcelone est la seule équipe restante du nord du continent, et se réjouira du fait que l’entraîneur de Velez, l’ancien patron de Southampton Mauricio Pellegrino, a épuisé ses ressources. Le meneur de jeu clé Thiago Almada fait partie de l’équipe olympique argentine, avec l’arrière gauche Francisco Ortega. Et la priorité étant donnée à l’assainissement des finances du club, un certain nombre de joueurs ont été licenciés, le gardien bolivien Carlos Lampe étant le seul nouveau venu significatif. Barcelone espère retenir Velez à Buenos Aires et faire pencher la balance la semaine prochaine à Guayaquil.

Et même avec les problèmes de rouille des anneaux, il y a la certitude d’une équipe argentine jusqu’aux huit dernières. River Plate affronte les Argentinos Juniors, qui, sous Gabriel Milito, ont joué un football impressionnant et organisé lors des phases de groupes. Les poids lourds du tournoi tout au long du long règne de Marcelo Gallardo, River ont perdu l’attaquant de Colomba Rafael Santos Borre, mais le remplaçant Braian Romero semble bien adapté. River s’attendra à se qualifier et à gagner du temps pour préparer l’équipe à affronter les Brésiliens dans un mois en quarts de finale.

Et il y a un autre lien avec la Copa America. La finale de samedi au Maracana s’est jouée devant 10 % de la capacité du stade. C’était une décision précipitée de dernière minute qui a été maladroitement exécutée. La FA brésilienne se voit infliger une amende par le conseil de Rio pour les rassemblements indisciplinés en dehors du sol, mais cela semble avoir créé un précédent. La CONMEBOL a annoncé que, sous réserve de l’approbation des autorités sanitaires locales, les fans seront autorisés à entrer dans les stades.