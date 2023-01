Les Knights de North Okanagan bougent avant d’accueillir Kelowna

Les Knights de North Okanagan ont une chance de se rapprocher des Coyotes d’Osoyoos, deuxièmes dans la division Bill Ohlhausen de la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay, à domicile ce soir (mardi 10 janvier).

Les Knights, troisièmes, divertissent les Kelowna Chiefs, cinquièmes, au Nor-Val Sports Centre d’Armstrong. L’heure du jeu est 19h

North Okanagan a une fiche de 15-13-2-1 pour 33 points, neuf derrière Osoyoos et cinq points d’avance sur la quatrième place inactive de Summerland Steam (11-14-3-3).

Les Chiefs ont le pire dossier de la KIJHL à 5-23-1-3, 14 points, mais ont battu North Okanagan 2-1 lors de leur dernière rencontre il y a un mois, le 9 décembre, à la Rutland Arena.

C’est aussi la date limite des échanges de la ligue, qui expire à 16 h le 10 janvier, et les Chevaliers ont fait plusieurs démarches.

North Okanagan a envoyé Jake Watson, né en 2003, aux Dynamiters de Kimberley pour des considérations futures.

Watson a récolté sept buts, sept passes, 14 points et 92 minutes de pénalité en disputant 29 des 31 matchs de l’équipe cette saison.

Pour compenser le départ de Watson, North Okanagan a acquis l’attaquant Tyler Badger des Wheat Kings du comté de Grande Prairie de la Ligue de hockey junior du Nord-Ouest à huit équipes, basée en Colombie-Britannique et en Alberta, pour des considérations futures.

Badger, né en 2002, a une fiche de 6-10-16-62 en 27 matchs avec les Wheat Kings.

Les Knights ont envoyé le défenseur Ben Van Langen aux Wranglers de 100 Mile House pour les contrats à terme. Van Langen, né en 2004, a disputé 25 matchs avec les Knights, récoltant sept passes et 46 minutes de pénalité.

Le club a acquis le défenseur Colton Fleming, né en 2004, du Storm de Kamloops pour les contrats à terme. Fleming a inscrit un but et trois points plus huit minutes de pénalité en 25 matchs avec Kamloops.

Les Chiefs n’avaient pas encore annoncé de déménagement avant 12h30

