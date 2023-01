Les Knights de North Okanagan battent les Chiefs de Kelowna

Sept buts consécutifs ont propulsé les Knights de North Okanagan vers une victoire de 7-1 dans la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay contre les Chiefs de Kelowna le samedi 28 janvier au Nor-Val Sports Centre d’Armstrong.

Les deux équipes terminent une série aller-retour le week-end aujourd’hui, dimanche 29 janvier, à la Rutland Arena à 17 h.

Les Knights ont marqué les sept premiers buts avant que Dain Levesque ne gâche la tentative de jeu blanc d’Austin Seibel avec un but en avantage numérique à 13:13 de la troisième période.

Matthew Johnston et Brodie Pearson, en avantage numérique avec une seconde à faire en première période, ont donné à North Okanagan une avance de 2-0 après 20 minutes.

Kevin-Thomas Walters, Devin Jameson, Collin Kozijn et Carson Devine ont ajouté des buts au milieu de la période, et Tyson McCaig, avec son premier de l’année sur le poteau et à l’intérieur, a complété le score des Knights.

North Okanagan a parsemé le gardien des Chiefs Caleb Muri de 55 tirs tandis que Seibel a terminé le match avec 26 arrêts.

Kelowna a joué le match sans le défenseur Zach Peitsch, grièvement blessé par un bâton à la gorge le vendredi 27 janvier à Grand Forks. Les chefs ont publié sur leur fil Twitter que Peitsch continue de se rétablir et reste en soins intensifs. Une photo montre Peitsch levant les pouces.

Peitsch et Seibel étaient coéquipiers aux Prospects Games à Chilliwack en novembre 2022.

Mettre à jour: L’opération de Zach a réussi, bien que les dégâts aient été pires que ce que les médecins pensaient initialement. Il est réveillé et restera aux soins intensifs au moins ce soir. Au nom de Zach et de la famille Peitsch, nous remercions tout le monde pour leurs commentaires en lui souhaitant bonne chance. pic.twitter.com/uFj3578CYS — KelownaChiefs (@KelownaChiefs) 29 janvier 2023

La victoire de North Okanagan, combinée à la défaite 5-4 de Summerland à 100 Mile House contre les Wranglers, pousse les Knights à la troisième place de la division Bill Ohlhausen à neuf points sur le Steam. Les deux équipes ont encore six matchs de saison régulière à jouer.

North OK compte 11 points de retard sur les Coyotes d’Osoyoos, deuxièmes, qui ont battu les Chase Heat 2-1 en prolongation samedi.

