Les Knicks sont mûrs pour le choix si Josh Hart « perdu » atterrit sur la deuxième unité

Josh Hart a suggéré vendredi soir qu’un retour dans la deuxième unité pourrait l’aider à redécouvrir son rôle à tout faire, dont il prétend n’avoir actuellement « aucune idée » de ce que c’est après avoir commencé quatre des cinq matchs préparatoires des Knicks remaniés.

Si Hart devait revenir sur le banc – et rien n’indique de la part de Tom Thibodeau qu’une telle décision soit envisagée – les Knicks auraient plusieurs options pour le remplacer dans un cinq de départ remanié qui comprend deux nouveaux joueurs à Karl. -Anthony Towns et Mikal Bridges, ainsi que le meneur de retour Jalen Brunson et l’attaquant bidirectionnel OG Anunoby.

Thibodeau pourrait opter pour une configuration d’alignement plus grande ou plus petite en insérant soit le garde Deuce McBride, soit l’attaquant puissant Precious Achiuwa, qui ont tous deux prospéré lorsqu’ils ont été mis en service la saison dernière.

Achiuwa a récolté en moyenne 12,5 points et 9,5 rebonds en 36,6 minutes par match en 18 départs la saison dernière pour les Knicks, et le faire démarrer aux côtés de Towns pourrait aider les Knicks à protéger la jante après le départ d’Isaiah Hartenstein et la blessure de Mitchell Robinson.

Achiuwa, qui mesure 6 pieds 8 pouces, a notamment quitté le match de vendredi à Washington au quatrième quart en raison de ce qui semblait être un problème aux ischio-jambiers et n’est pas revenu.

Jericho Sims serait l’autre option aux côtés de Towns dans une gamme plus large.

McBride a récolté en moyenne 17,9 points et 4,1 passes décisives tout en enregistrant 43,5 minutes par match et en tirant 40,7 pour cent à 3 points en 14 départs pour les Knicks en 2023-24.

Démarrer McBride pourrait alléger une partie du fardeau défensif de Brunson dans la zone arrière, mais une telle décision signifierait qu’Anunoby occuperait les places avancées avec Towns au milieu.

McBride était au repos lors de la défaite de vendredi à Washington, mais il a inscrit 17,3 points par match en trois matches préparatoires.

Quoi qu’il en soit, que Hart continue de débuter ou quitte le banc, il doit trouver un moyen de s’impliquer davantage après avoir terminé la pré-saison avec seulement six tentatives de placement et deux points en 22,5 minutes par match en quatre apparitions.

La saison régulière de 82 matchs s’ouvre mardi soir à Boston – avec les Celtics qui devraient lever leur 18e bannière de championnat NBA – et Hart reste un élément essentiel si les Knicks veulent atteindre ce niveau.

«Je suis perdu. Je n’en ai aucune idée », a admis Hart lorsqu’on l’a interrogé sur son rôle après la défaite de vendredi contre les Wizards. « Il reste quelques jours… avant Boston. Donc, qu’il s’agisse d’essayer de trouver un rythme avec cette unité de départ ou que nous jetions un coup d’œil à quelqu’un d’autre et que mon rôle change et que je quitte le banc et que je rejoigne cette unité.

« Alors j’essaie juste de comprendre maintenant. Je n’en ai pratiquement aucune idée. Mais nous verrons ce qui se passera à Boston.

Hart avait fait des commentaires similaires au début de la saison dernière sur le fait de ne pas être suffisamment impliqué dans l’offensive, mais il a connu une solide deuxième mi-temps au milieu de la série de blessures de l’équipe et a joué un record d’équipe de 42,2 minutes par match en 13 départs en séries éliminatoires.

Après les arrivées de Bridges – un autre ancien coéquipier de Villanova et de Brunson – en juillet et de Towns juste avant le camp d’entraînement, Hart a parlé de l’importance de « sacrifier » les chiffres personnels pour le succès de l’équipe.

Mais Towns et Bridges continuent également de s’adapter à leurs nouveaux coéquipiers, et ils ont raté ensemble 36 des 42 tentatives à 3 points lors de la pré-saison, dont 0 sur 15 lors de la défaite de vendredi.

« Il ne s’agit pas de moi, et je suis d’accord avec ça. Je pense que nous devons tous trouver un moyen de donner le meilleur de nous-mêmes, quel que soit le rôle ou les minutes », a déclaré Hart. « Nous essayons toujours de trouver le rythme et de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

« Maintenant [the preseason is] et nous devons nous concentrer sur les prochains jours avant Boston. Les tirs vont tomber, vous allez réussir ou rater des tirs, mais nous générons de bons tirs. Nous avons de bons tireurs, et vous allez avoir des matchs où on a l’impression que tout tombe, et des matchs où ce n’est pas le cas.