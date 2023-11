Les Knicks signent un accord sur un patch de maillot avec Sphere Entertainment de James Dolan

Les New York Knicks de la National Basketball Association le gardent dans la famille pour leur prochain sponsor de patch de maillot.

Madison Square Garden Sports a annoncé mardi que Sphere Entertainment deviendrait le partenaire officiel des patchs de maillots de l’équipe NBA pour la saison 2023-24. Le patch fera ses débuts mercredi soir lorsque les Knicks débuteront la saison contre les Boston Celtics au Garden.

Les deux sociétés appartiennent à James Dolan, président exécutif de Madison Square Garden Sports et Sphere. La nouvelle entreprise de Dolan, the Sphere, un espace de divertissement immersif de 2,3 milliards de dollars à Las Vegas, a fait ses débuts en septembre.

Conditions du patch maillot l’accord n’a pas été divulgué.

“La famille de sociétés MSG dispose d’un portefeuille inégalé d’actifs haut de gamme, et nous nous engageons à garantir que la force de nos marques et notre portée mondiale unique continuent de bénéficier mutuellement de manière puissante”, David Hopkinson, président et chef de l’exploitation de MSG. Sports, a déclaré dans un communiqué.

Le logo Sphère figurera sur tous les maillots de match, maillots d’entraînement et maillots d’échauffement des Knicks. De plus, ils apparaîtront sur tous les maillots vendus dans les points de vente au détail du Madison Square Garden et en ligne.

Le programme de sponsoring de maillots de la NBA a débuté au cours de la saison 2017-2018 et a constitué une source de revenus importante pour de nombreux clubs. Les trois principaux parrainages de maillots de la NBA ont généré au total environ 100 millions de dollars la saison dernière, menés par les Golden State Warriors, les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, selon Sportico.

L’accord inhabituel impliquant deux sociétés avec le même propriétaire fait suite à un accord similaire conclu par le Miami Heat au début du mois. Le l’équipe a signé un partenariat de maillot avec Carnival Cruise Linetous deux appartenant à Micky Arison.

Les Knicks étaient l’une des quatre équipes à ne pas avoir de sponsor de maillot la saison dernière.

Au cours des cinq premières saisons, les Knicks étaient partenaires de la société d’hébergement et de construction de sites Web Squarespace. La société aurait payé entre 15 et 16 millions de dollars par saison pour les dimensions de 2,5 pouces sur 2,5 pouces du maillot des Knicks, selon le Sports Business Journal.

“Squarespace a été un excellent partenaire, mais nous nous attendons à voir une augmentation substantielle lorsque nous renouvellerons ou trouverons un nouveau partenaire dans cet espace”, a déclaré Andrew Lustgarten, ancien PDG de MSG Sports, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en mai 2022. “Il est très important que le partenaire soit proche de notre identité, donc nous réfléchissons beaucoup à qui portera nos maillots”, a-t-il ajouté.

Dolan aurait fait le tour des droits des écussons de maillot pour 30 millions de dollarsselon SBJ.

Patrick Rishe, directeur sportif de l’Université de Washington à Saint-Louis, a déclaré que l’accord avec Sphere représentait une victoire pour les Knicks.

“C’est une opportunité incroyable pour les Knicks qui, pour une fois, font quelque chose qui sort des sentiers battus et qui sont innovants”, a-t-il déclaré.

Bob Dorfman, analyste du marketing sportif et directeur créatif chez Pinnacle Advertising, a fait écho à ce sentiment.

“Le Sphere est l’entité de divertissement du futur, l’attention qu’il suscite est spectaculaire, c’est un lieu ahurissant. Les Knicks pourraient certainement bénéficier de l’attention et de l’influence d’un établissement comme celui-là”, a-t-il déclaré.

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :