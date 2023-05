Les Knicks répliquent, évitent l’élimination dans le match 5 contre Heat

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

C’est devenu l’heure de Jimmy Butler dans ces Playoffs NBA. Dans les dernières minutes, il a préparé son équipe des Miami Heat pour remporter des victoires en séries éliminatoires.

Avec moins de deux minutes à jouer et son équipe en perdant six mercredi, Butler a navigué à l’intérieur de l’arc avec un Quentin Grimes boitant sur lui.

Juste au moment où il semblait que Grimes était blessé, il a livré le jeu du match – et peut-être le jeu le plus improbable des séries éliminatoires de la NBA – en glissant le ballon de la superstar du Heat et en forçant le chiffre d’affaires à envoyer Madison Square Garden dans une frénésie.

Indépendamment de ce qui arrive aux Knicks dans le reste de cette série, Tom Thibodeau et son équipe ont montré mercredi soir tout le chemin parcouru, repoussant un déficit précoce et retenant le Heat 112-103 pour éviter l’élimination et forcer un Jeu 6 à Miami.

La façon dont la nuit a commencé, elle avait tendance à ressembler à des funérailles à New York, les Knicks ne marquant que 14 points et traînant de 10 points après un.

Mais Jalen Brunson l’a dit avant le match: « Vous ne pouvez pas hésiter sur le moment. Vous devez y aller et l’attaquer. »

La nouvelle star de New York a transformé ces mots en réalité, organisant une classe de maître et chargeant la réponse avec 38 points, neuf rebonds et sept passes décisives. Lorsqu’il s’est avancé sur la ligne des lancers francs à la fin de la nuit, les chants de MVP ont plu.

Brunson a été rejoint par ses deux camarades dans le big 3 des Knicks, alors que RJ Barrett a délivré 26 points et sept passes tandis que Julius Randle a inscrit 24 points, cinq rebonds et autant de passes.

Mercredi, toutes ces balles 50-50 que Miami a gagnées dans cette série ? New York les a finalement rejoints, Randle venant avec le rebond offensif avec 17 secondes à jouer et le dernier seau qui a servi de point d’exclamation dans la nuit.

Après avoir été dépassés lors de chacun des quatre premiers matchs de la série, les Knicks l’ont emmené à Miami sur la vitre avec un avantage de 50-34.

Lorsque le Heat a tenté de jouer le jeu de piratage de Mitchell Robinson dans les dernières minutes du match, le grand homme des Knicks est allé 4 en 6 de la ligne – sans parler de ses 11 rebonds, un sommet.

Combinant ce niveau de désespoir et de physique avec Butler montrant qu’il est humain, tirant 5 pour 12 dans la nuit et Miami commençant 3 pour 22 du centre-ville, il était difficile de croire que le Heat était dans le match à la fin.

Il est difficile d’imaginer que le Heat ait une performance de tir aussi médiocre qu’il vient de le faire mercredi, et ramener la série à South Beach offre toujours un niveau de confort. L’autre problème sous-jacent de cette série ? Miami a battu New York en points de banc mercredi, 42-8, portant l’avantage de la série à 164-70.

Mais New York a montré un instinct de tueur mercredi, et dans une saison prometteuse pour l’organisation, il est normal que cette équipe des Knicks n’ait pas abandonné sa saison à domicile.

