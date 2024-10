Les Knicks relookés vont gâcher la dernière levée de bannière de Boston

Les Boston Celtics commenceront mardi leur quête de championnats NBA consécutifs lorsqu’ils débuteront la saison 2024-25 contre les Knicks de New York en visite.

Boston a battu Dallas en cinq matchs pour remporter le championnat 2023-24. Les Celtics n’ont pas remporté de titres consécutifs depuis 1967-68 et 1968-69.

« Nous voulons remporter un championnat chaque année, c’est l’objectif, c’est le standard, c’est l’attente », a déclaré l’entraîneur de Boston, Joe Mazzulla. « Ce n’est pas parce que quelque chose a fonctionné avant que cela fonctionnera à nouveau. C’est là le défi. »

Les Celtics retrouvent leurs 11 meilleurs buteurs de l’équipe de l’année dernière, qui avait un record de 64-18 en saison régulière, le meilleur record de la NBA, puis un bilan de 16-3 en séries éliminatoires en route vers le 18e championnat de la franchise.

Les Knicks ont remporté 50 matchs en saison régulière il y a un an et ont obtenu la deuxième place de la Conférence Est, mais ont échoué contre l’Indiana lors du septième match des demi-finales de conférence. New York n’a pas atteint la finale de conférence depuis 2000 et n’a pas remporté de championnat NBA depuis 1973.

New York a pris des mesures importantes pendant l’intersaison, dont l’envoi de l’attaquant Julius Randle et du garde Donte DiVincenzo au Minnesota en échange de l’attaquant Karl-Anthony Towns. New York a également acquis Mikal Bridges des Brooklyn Nets.

« Nous ne pouvons pas nous inquiéter uniquement pour une seule équipe », a déclaré Towns. « Nous devons nous inquiéter pour l’ensemble de la Conférence Est. Pour accomplir ce que nous voulons faire et ce que la ville aspire à ce que nous fassions, nous devons être une équipe non seulement qui bat Boston, mais qui trouve un moyen de battre toutes les équipes de l’Est.

Bridges rejoindra Jalen Brunson dans la zone arrière des Knicks. Brunson a terminé cinquième lors du vote MVP la saison dernière, avec une moyenne de 28,7 points par match lors de sa première saison All-Star.

Boston est mené par Jayson Tatum, quintuple All-Star, qui a récolté en moyenne 26,9 points, 8,1 rebonds et 4,9 passes décisives en 74 matchs la saison dernière.

Le centre new-yorkais Precious Achiuwa ne sera pas disponible mardi en raison d’une élongation aux ischio-jambiers gauche. L’équipe a annoncé qu’il serait réévalué dans deux à quatre semaines. Achiuwa a été blessé lors du match préparatoire de vendredi contre Washington.

New York sera également privé du centre Mitchell Robinson, qui se remet de deux opérations à la cheville qu’il a subies l’année dernière. Selon ESPN, Robinson pourrait ne pas être disponible avant janvier.

Le centre de Boston Kristaps Porzingis a subi une opération à la jambe gauche fin juin et devrait rater au moins les deux premiers mois de la saison. Les Celtics avaient une fiche de 21-4 sans Porzingis dans l’alignement la saison dernière, alors qu’il avait une moyenne de 20,1 points en 57 matchs. Il a passé ses trois premières saisons en NBA avec les Knicks.

« Avons-nous un grand talent ? Oui », a déclaré Mazzulla. « Avons-nous de grands joueurs ? Oui. Avons-nous une bonne base ? Oui. Cette équipe 24-25 est-elle déjà géniale ? Non, parce que nous n’avons pas participé à un match. Cela prend juste du temps et chaque saison est différente et en supposant que vous allez simplement… que disons-nous avant ? Faire cela dans le passé ne signifie pas nécessairement que cela va fonctionner maintenant. »

