NEW YORK: Julius Randle et la recrue Immanuel Quickley ont chacun marqué 22 points et les Knicks de New York ont ​​envoyé les Houston Rockets à une cinquième défaite consécutive, un sommet de la saison, avec une victoire de 121-99 samedi soir.

Derrick Rose a ajouté 16 points pour les Knicks, qui n’ont eu aucun problème dans leur premier match après avoir perdu le centre partant Mitchell Robinson à une main droite cassée vendredi soir lors d’une victoire à Washington.

Leur défense est restée solide et ils ont mis six joueurs à deux chiffres tout en tirant à 52% depuis le terrain.

John Wall a marqué 26 points et Eric Gordon en avait 24 pour les Rockets, qui ont une fiche de 0-5 depuis que Christian Wood s’est foulé la cheville droite et a également joué sans Victor Oladipo à cause d’une entorse du pied droit.

Ils avaient été limités à seulement 98,8 points par match lors des quatre défaites précédentes et les choses ne sont pas devenues plus faciles contre l’équipe qui accorde le moins de points par match en NBA.

Houston avait une fiche de 8 pour 43 (18,6%) dans une fourchette de 3 points et est tombée à 0-5 cette saison alors qu’elle était détenue sous les 100 points.

Une poussée de 11-2 dans les premières minutes du deuxième quart a prolongé l’avance de trois points des Knicks à 41-29, et New York a pris un avantage de 63-47 à la demie après que Randle a battu le buzzer avec un sauteur.

Les Rockets sont allés juste 2 pour 18 de gamme de 3 points dans la première moitié.

Wall a été le catalyseur pendant un bon tronçon qui a aidé Houston à réduire un déficit de 18 points à 79-74, mais Quickley a frappé une paire de 3 points dans la finale 1:48 alors que les Knicks l’ont remonté à 87-75. le quatrième.

TIP-INS

Rockets: L’entraîneur Stephen Silas a déclaré qu’Oladipo voyageait avec les Rockets lors de leur voyage sur la route de trois matchs, mais n’avait aucune idée d’un éventuel retour pour le garde. … Ray Spalding a marqué deux points lors de ses débuts avec les Rockets après avoir été appelé vendredi par l’affilié de la NBA G League des Rockets et signé un contrat à double sens.

Knicks: Nerlens Noel a commencé à la place de Robinson et a récolté 10 points au tir 5-en-6. … Les Knicks ont déclaré que Robinson avait été évalué par leur équipe médicale samedi et que la chirurgie était recommandée. Il aura une consultation chirurgicale au début de la semaine prochaine avant une nouvelle mise à jour. Il regarda le match depuis le banc avec sa main fortement enveloppée.

LA ROBUSTESSE DE TUCKER

Considéré comme discutable avant le match avec une cuisse gauche meurtrie, PJ Tucker a commencé pour les Rockets et a disputé 267 matchs consécutifs. L’attaquant a disputé plus de matchs que quiconque dans la ligue depuis la saison 2012-13.

Avoir la stabilité, le professionnalisme, je veux dire le courage, la ténacité, toutes ces choses dans une seule PJ, cela signifie beaucoup d’avoir un gars qui ne manquera pas un match basé peut-être sur une petite blessure, a déclaré Silas. . Mais c’est aussi la chance. Il ne se blesse pas comme certains gars.

SUIVANT

Rockets: rendez-vous à Washington lundi pour le retour de Wall dans son ancienne équipe.

Knicks: Hébergez Atlanta lundi.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports