Les Knicks décrochent une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2012-13

Le basket-ball des séries éliminatoires revient enfin au Madison Square Garden.

Les Knicks de New York ont ​​décroché une place dans les séries éliminatoires de la NBA lorsque les Celtics de Boston ont perdu mercredi soir pour tomber 3½ matchs derrière New York avec deux matchs à jouer. La place aux séries éliminatoires est la première des Knicks depuis 2013, complétant un redressement rapide sous la direction de l’entraîneur de première année Tom Thibodeau et un nouveau front office.

Les Knicks sont sixièmes de la Conférence Est, à égalité avec le Miami Heat à 38-31. Les Heat sont cinquièmes en raison de la possession du bris d’égalité, mais Miami et New York ne sont chacun qu’à un demi-match derrière les Hawks d’Atlanta pour la quatrième.

New York a remporté 38 matchs combinés au cours des deux dernières saisons, faisant partie d’un steak de sept campagnes consécutives perdantes. Le propriétaire James Dolan a réorganisé le front office encore une fois la dernière intersaison avec le nouveau président de l’équipe Leon Rose et le vice-président exécutif William Wesley. Rose a embauché Thibodeau, qui a obtenu l’adhésion d’une liste de jeunes joueurs prometteurs et de joueurs vétérans.

Thibodeau est l’un des principaux candidats au poste d’entraîneur de l’année. Julius Randle est un candidat pour le joueur le plus amélioré et All-NBA grâce à une saison de cassures au cours de laquelle il atteint en moyenne des sommets en carrière avec 24 points, 10,3 rebonds, 5,9 passes décisives et 41,5% de tirs à partir de 3 points.

Les Knicks ont encore trois matchs en saison régulière pour tenter d’améliorer leur tête de série. La chose la plus importante pour les Knicks, cependant, est qu’ils ont obtenu une place parmi les six premiers et un match de premier tour garanti.

La saison régulière se termine dimanche. Le tournoi de play-in aura lieu du mardi au vendredi de la semaine prochaine, les séries éliminatoires devant débuter le 22 mai.

