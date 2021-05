Les Knicks de New York maintiennent une séquence chaude et les Lakers reviennent à la victoire malgré l’absence de LeBron James | Nouvelles de la NBA

Ce fut une nuit pour les superstars de la NBA de briller alors que Steph Curry, Russell Westbrook et Carmelo Anthony ont tous vécu des moments notables – mais la facturation des stars va aux New York Knicks qui ont gagné pour la douzième fois lors de leurs 13 derniers matchs pour continuer leur incroyable Cours.

Anthony a marqué 14 points pour Portland lors de la défaite contre Atlanta, ce qui lui a valu la dixième place de l’illustre liste des meilleurs buteurs de tous les temps de la NBA, tandis que Westbrook a ajouté un remarquable 32e triple-double de la saison pour Washington lors de sa victoire sur l’Indiana.

Le neuvième tirage de plus de 40 points de Curry de la saison a maintenu les espoirs d’après-saison des Golden State Warriors, tandis que Philadelphie a progressé dans la bataille pour finir en tête de série dans l’Est.

Résultats NBA de lundi soir Orlando Magic 119-112 Pistons de Détroit Indiana Pacers 141-154 Wizards de Washington Golden State Warriors 123-108 Pélicans de la Nouvelle-Orléans Portland Trail Blazers 114-123 Atlanta Hawks Philadelphie 76ers 106-94 Chicago Bulls New York Knicks 118 – 104 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 99-110 Utah Jazz Denver Nuggets 89-93 Lakers de Los Angeles

New York Knicks 118 – 104 Memphis Grizzlies

Julius Randle a marqué 28 points, Derrick Rose a ajouté huit de ses 25 points, un sommet de la saison, au quatrième quart, et les New York Knicks ont remporté une victoire de 118-104 sur l’hôte Memphis Grizzlies.

New York (37-28) a gagné pour la 12e fois en 13 matchs, une période torride qui a commencé par surmonter un déficit de 13 points pour remporter une victoire de quatre points en prolongation contre Memphis le 9 avril.

Les Knicks se sont améliorés à 2-0 lors d’un voyage sur la route de six matchs et sont restés un match devant les Hawks d’Atlanta pour la quatrième place de la Conférence Est.

Randle a terminé 9 des 23 sur le terrain, mais il a coulé cinq points à 3 points, dont deux dans les quatre dernières minutes après que Memphis ait enregistré un déficit de 17 points à cinq. Il a également frappé un 3-pointeur battant le buzzer pour terminer la première mi-temps.

RJ Barrett en a ajouté 15, Reggie Bullock en a récolté 13 et Elfrid Payton en a eu 10 pour les Knicks, qui ont tiré à 50,6% du sol et ont réussi 14 des 27 essais à 3 points (51,9%).

Dillon Brooks a mené Memphis (32-32) avec 25 points et Bane en a ajouté 22 pour les Grizzlies, dont la nuit misérable a été aggravée lorsque l’entraîneur Taylor Jenkins et Ja Morant ont été expulsés dans les dernières secondes alors qu’ils glissaient vers une quatrième défaite en cinq matchs qui partent. les neuvième de la Conférence occidentale.

Denver Nuggets 89-93 Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles ont remporté une victoire de 93-89 sur les Denver Nuggets en visite lundi au Staples Center, mettant fin à une séquence de trois défaites consécutives et ne remportant que leur deuxième victoire lors de leurs huit derniers matchs.

Jouant sans leurs deux distributeurs principaux à LeBron James et Dennis Schroder, les Lakers ont joué avec une énergie renouvelée alors qu’Anthony Davis ouvrait la voie avec son meilleur match depuis son retour il y a une semaine d’une souche de mollet droit, il a terminé avec 25 points, sept rebonds et trois coups bloqués.

Davis a trouvé un bloc clé à la fin du match sur une tentative de Facundo Campazzo à 3 points pour sceller la victoire des Nuggets.

Avec cette victoire, les Lakers (37-28) sont revenus dans la tête de série n ° 5 de la Conférence Ouest, un demi-match devant les Dallas Mavericks et un match devant les Portland Trail Blazers.

La défaite a mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives de Denver, alors que les Nuggets (43-22) sont retombés dans une égalité avec les Clippers de Los Angeles pour la tête de série n ° 3 dans l’Ouest.

Alex Caruso, qui a commencé à la place de Schroder, a contribué 11 points. Kentavious Caldwell-Pope, Talen Horton-Tucker et Marc Gasol ont ajouté 10 points chacun.

Nikola Jokic a rythmé les Nuggets avec 32 points et neuf rebonds. Michael Porter Jr. a contribué 19 points. La nuit où il a reçu sa bague de championnat NBA pour avoir joué avec les Lakers la saison dernière, JaVale McGee a marqué 10 points.

Philadelphie 76ers 106-94 Chicago Bulls

Tobias Harris a enregistré 21 points et neuf rebonds pour mener les 76ers de Philadelphie à une victoire de 106-94 contre les Chicago Bulls alors qu’ils étendaient leur avance au sommet de la Conférence Est à un match.

Seth Curry a marqué 20 points alors que Philadelphie a remporté un cinquième match consécutif, tandis que Ben Simmons a enregistré 15 points, six rebonds, cinq passes décisives et trois interceptions, Danny Green a ajouté 14 points et quatre interceptions, et Joel Embiid avait 13 points, 10 rebonds et trois bloqués. coups pour les 76ers.

Coby White a récolté 23 points et cinq passes pour les Bulls (26-39), qui ont perdu quatre matchs consécutifs et cinq sur six.

Thaddeus Young a récolté 13 points, Daniel Theis et Denzel Valentine en ont ajouté 11 chacun et Tomas Satoransky en a marqué 10 pour Chicago.

Les Bulls étaient sans Zach LaVine pour le 11e match consécutif en raison de protocoles de santé et de sécurité. Nikola Vucevic (adducteur) a raté son deuxième match consécutif.

Indiana Pacers 141-154 Wizards de Washington

Russell Westbrook a enregistré son 32e triple-double de la saison avec 14 points, un sommet en carrière de 21 rebonds et 24 passes décisives pour mener l’hôte Washington Wizards à ce qui pourrait être une victoire de 154-141 contre les Indiana Pacers.

Le total des passes décisives de Westbrook correspondait à un record de franchise et à son sommet en carrière.

Russell Westbrook devient le seul joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plusieurs triples-doubles avec 20+ REB et 20+ AST. Wilt Chamberlain est le seul autre joueur à avoir 1 partie de ce type. pic.twitter.com/8l31uFBJyh – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 4 mai 2021

Les Wizards (30-35), qui détiennent la 10e tête de série et la dernière place dans la ronde de play-in de la Conférence de l’Est, ont gagné pour la 13e fois au cours de leurs 16 derniers matchs et se sont retirés à moins d’une demi-partie des Pacers (30-34) pour la neuvième place et a assuré le bris d’égalité entre les équipes.

Washington a également remporté trois matchs complets devant les Raptors de Toronto, 11e.

Domantas Sabonis a marqué 32 points et totalisé 19 rebonds et neuf passes pour mener les Pacers, tandis que Caris LeVert a récolté 33 points, sept rebonds et cinq passes.

Mais neuf Wizards ont marqué à deux chiffres, y compris cinq réserves, et Washington a dominé l’Indiana par une marge stupéfiante de 96 à 60 dans la peinture.

Rui Hachimura a terminé avec 27 points et sept rebonds et Bradley Beal a totalisé 26 points, six passes et cinq rebonds.

Portland Trail Blazers 114-123 Atlanta Hawks

Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic ont combiné pour 53 points et 14 3 points pour aider les Hawks d’Atlanta à vaincre les Portland Trail Blazers 123-114 en visite, où Carmelo est entré dans le top 10 de tous les temps de la NBA.

Anthony a marqué 14 points et est passé au-dessus du Hall of Famer Elvin Hayes, qui avait 27 313 points, pour se hisser dans le top 10. Son total de 27 318 est désormais de 91 points de retard sur Moses Malone, neuvième (27 409).

Avec Carmelo Anthony dépassant Elvin Hayes pour la 10e place sur la liste des scores de tous les temps, nous revenons sur la combinaison unique d’agilité et de force d’Elvin en tant que buteur! #NBAVault pic.twitter.com/MFA5jXsmi6 – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 4 mai 2021

Cependant, tout a été en vain pour Anthony et les Blazers alors que les Hawks ont remporté leurs six matchs consécutifs à domicile et ont une fiche de 14-2 sur leurs 16 derniers matchs sur leur propre terrain.

Gallinari est sorti du banc pour marquer 28 points, en frappant 7 sur 10 sur 3 points, et a ajouté huit rebonds et deux interceptions. Bogdanovic a marqué 25 points, dont sept à 3 points – tous en première mi-temps – pour être un de ses huit meilleurs en carrière à 3 points, fixés le 11 avril.

Atlanta (36-30) a également obtenu 21 points et 11 passes de Trae Young, et John Collins en a marqué 15. Clint Capela a décroché son 44e double-double en tête de l’équipe avec 11 points et 10 rebonds.

Portland (36-29) a obtenu 33 points de Damian Lillard, qui a récolté six 3 points et huit passes. CJ McCollum a ajouté 20 points et Norman Powell en a marqué 15.

Golden State Warriors 123-108 Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Steph Curry a eu son neuvième meilleur match de la NBA avec plus de 40 points, terminant avec 41 alors que les Golden State Warriors en visite renforçaient leurs chances de jouer avec une victoire de 123-108 sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Curry a marqué 17 points alors que les Warriors dominaient le premier quart et il a répondu à chaque fois que les Pélicans étaient à portée de main, marquant 14 sur 26 buts sur le terrain, dont 8 sur 18 à 3 points.

Draymond Green a ajouté 10 points, 15 passes et 13 rebonds, Andrew Wiggins en a marqué 26, Juan Toscano-Anderson a récolté 14 points et Jordan Poole 11 pour les Warriors.

La victoire a permis à Golden State (33-32) de devancer San Antonio, 10e, et a rapproché les Pélicans (29-36) de l’élimination à sept matchs à jouer.

Les Warriors et les Pélicans se rencontrent dans un match revanche mardi soir à la Nouvelle-Orléans que les Pélicans doivent gagner pour maintenir leurs espoirs minces en séries éliminatoires.

Zion Williamson a marqué 32, Brandon Ingram en a ajouté 19, Naji Marshall en a eu 12, Eric Bledsoe a marqué 11 et Willy Hernangomez 10 pour les pélicans.

San Antonio Spurs 99 – 110 Utah Jazz

Bojan Bogdanovic a marqué 25 points et Rudy Gobert a amassé 24 points, 15 rebonds et trois tirs bloqués alors que l’Utah Jazz battait les San Antonio Spurs 110-99 à Salt Lake City.

Jordan Clarkson a ajouté 16 points, Joe Ingles en a obtenu 13 avec neuf passes et Georges Niang a contribué 11 pour aider l’Utah à surmonter une fois de plus l’absence des gardes All-Star blessés Donovan Mitchell et Mike Conley.

Utah (47-18) a regagné la tête de série n ° 1 du classement général de la NBA, devançant le n ° 2 Phoenix par un demi-match à sept matchs à jouer.

DeMar DeRozan est revenu après avoir pris une journée de repos pour marquer 22 points pour les Spurs (31-33), qui ont perdu en prolongation contre Philadelphie à domicile dimanche soir.

Les Spurs visitent à nouveau le Jazz mercredi, mais ils en ont perdu quatre de suite et restent à la 10e place dans l’Ouest, ce qui les place en position de participer à la ronde de play-in en séries éliminatoires.

Orlando Magic 119-112 Pistons de Détroit

Mo Bamba a atteint des sommets en carrière avec 22 points et 15 rebonds sur le banc alors que l’Orlando Magic battait l’hôte Detroit Pistons 119-112.

Chasson Randle a fourni 18 points tandis que RJ Hampton a contribué 16 points, 10 passes et sept rebonds. Ignas Brazdeikis a marqué 14 points alors que le banc d’Orlando marquait 70 points.

Gary Harris et Wendell Carter Jr. ont ajouté 11 points chacun alors que le Magic (21-44) a avancé de deux matchs devant Detroit (19-46), l’équipe de dernière place de la Conférence Est.

Les 26 points et neuf rebonds de Saddiq Bey ont dépassé les Pistons. Frank Jackson avait 19 points sur le banc, tandis que Hamidou Diallo en a marqué 16. Tyler Cook avait un sommet en carrière de 13 points et Isaiah Stewart en a ajouté 10 avec huit rebonds et trois blocs.

