Les Knicks auraient ajouté du tir et signé le garde Landry Shamet pour compléter leur effectif

New York complète l’arrière de son effectif avec des joueurs qui peuvent prendre du temps de jeu si nécessaire, une leçon apprise la saison dernière lorsque les blessures se sont multipliées.

Par exemple, New York a accepté un contrat d’un an avec l’arrière vétéran Landry Shamet, selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

L’agent libre G Landry Shamet a signé un contrat d’un an avec les New York Knicks, a déclaré son agent George S. Langberg de GSL Sports Group à ESPN. Shamet affiche une moyenne de 8,7 points et 38 % à trois points. pic.twitter.com/uS6cxqg68X — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 septembre 2024

Shamet et Mikal Bridges, qui étaient coéquipiers à Phoenix, se retrouvent ainsi. Au cours de ses six saisons en NBA, le joueur de 27 ans a joué pour les Sixers, les Clippers, les Nets, les Suns et les Wizards.

C’est un transfert qui ajoute une certaine présence de vétéran et une profondeur de tir sur le banc des Knicks. Shamet est un vétéran de six ans de la NBA qui s’est avéré être un joueur de rotation solide et a tiré à 38,4% à trois points au cours de sa carrière (ce chiffre était tombé à 33,8% la saison dernière dans une équipe des Wizards en difficulté, il devrait avoir de meilleures chances à New York). Shamet serait derrière le titulaire Bridges et son remplaçant Donte DiVincenzo au poste de deuxième arrière, donc il n’y aura pas beaucoup de minutes, mais les Knicks se sont appuyés sur un vétéran auquel ils pouvaient faire confiance lorsqu’ils étaient appelés à jouer plutôt qu’un joueur plus jeune et en développement dans ce rôle. C’est la leçon tirée de la saison dernière.

Les Knicks avaient 14 contrats entièrement garantis sur la liste avant ce mouvement, Shamet serait la 15e et dernière place sur la liste de la saison régulière.

Bien que nous n’ayons pas les détails du contrat, je suppose que ce n’est pas entièrement garanti (cela deviendrait entièrement garanti le 10 janvier s’il est toujours avec l’équipe). C’est seulement parce que le plus grand besoin des Knicks avant le camp d’entraînement est un pivot de réserve derrière Mitchell Robinson, et la direction voudrait se laisser la flexibilité de faire un geste et de remplir ce rôle si et quand l’opportunité se présente. New York a également signé l’attaquant Chuma Okeke pour un contrat d’un an non garanti, donc l’un des deux ne sera pas avec l’équipe lorsque la saison commencera.