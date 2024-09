Les Knicks acquièrent Karl Anthony Towns auprès des loups pour Julius Randle Donte DiVincenzo

Les Knicks de New York ont ​​accepté un échange avec les Timberwolves du Minnesota de Julius Randle, Donte DiVincenzo et un choix de première ronde via les Pistons de Détroit contre Karl-Anthony Towns. Les Knicks enverront également DaQuan Jeffries et rédigeront une compensation aux Charlotte Hornets pour faciliter les échanges.

Les deux parties ont intensifié leurs discussions en vue d’un accord au cours des dernières 24 heures. Les Knicks sont depuis longtemps liés à Towns, mais devraient entrer dans la saison particulièrement maigres au centre après le départ d’Isaiah Hartenstein et la blessure de Mitchell Robinson.

Towns entre dans la première année de sa prolongation supermax de 220 millions de dollars sur quatre ans avec un salaire de 49,3 millions de dollars cette saison. Au cours de la saison 23-24, Towns a récolté en moyenne 21,8 points, 8,3 rebonds et 3,1 passes décisives en 32,7 minutes. Towns a également joué pour Tom Thibodeau et était représenté par Leon Rose jusqu’à ce que l’agent quitte la CAA pour diriger les Knicks. Le camp de Towns aurait été « étourdi » par l’échange avec les Knicks.

Randle a un contrat de 28,9 $ cette saison avec une option de joueur pour 25-26 d’une valeur de 30,9 millions de dollars. Selon Ian Begleyles Knicks ont également discuté des scénarios commerciaux de Randle avec les Pistons, les Hawks d’Atlanta et le Heat de Miami.

DiVincenzo a signé un contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans avec les Knicks pendant l’intersaison 2023 et a connu une saison en carrière avec 15,5 points, 3,7 rebonds et 2,7 passes décisives tout en tirant 40,1 % sur trois.