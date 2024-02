Les kiwis peuvent améliorer considérablement votre humeur en seulement 4 jours

DUNEDIN, Australie — Imaginez découvrir une façon simple et délicieuse d’améliorer votre humeur, votre énergie et votre bien-être général. C’est exactement ce que révèlent des recherches récentes exploitant la puissance de la technologie et de la nutrition naturelle. Kiwi a été identifié comme un puissant stimulant de l’humeur, capable de procurer une amélioration significative du moral en seulement quatre jours, selon des recherches récentes. Ce fruit vert et tendre se distingue par sa teneur élevée en vitamine C, auparavant associée à une amélioration de l’humeur, de la vitalité, du bien-être et à une réduction des symptômes de dépression.

Des chercheurs de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande ont cherché à déterminer la vitesse d’amélioration de l’humeur suite à la consommation de suppléments de vitamine C ou d’aliments entiers comme le kiwi. Dans une étude de huit semaines portant sur 155 adultes présentant de faibles niveaux de vitamine C, les participants ont été divisés en groupes recevant soit un supplément de vitamine C, un placebo ou deux kiwis par jour. Ils ont ensuite rendu compte de divers aspects de leur bien-être grâce à des enquêtes sur smartphone.

Le kiwi a rapidement amélioré la vitalité et l’humeur des participants, avec des effets notables en seulement quatre jours, avec un pic d’environ deux semaines. Les comprimés de vitamine C ont également eu un impact positif, quoique plus modeste. Cela souligne le potentiel du kiwi, riche en vitamine C et en d’autres nutriments, à constituer un puissant allié pour améliorer le bien-être mental.

“C’est formidable pour les gens de savoir que de petits changements dans leur alimentation, comme l’ajout de kiwis, pourraient faire une différence dans la façon dont ils se sentent au quotidien”, déclare le co-auteur, le professeur Tamlin Conner, du département de psychologie, dans une étude. sortie universitaire.

“L’utilisation d’enquêtes intensives sur smartphone offre une compréhension en temps réel des changements quotidiens dans les résultats liés à l’humeur.”

Le kiwi ne concerne pas seulement la vitamine C ; c’est un ensemble de multiples nutriments qui contribuent collectivement à ses effets stimulants sur l’humeur. L’étude suggère que la combinaison de vitamine C, de fibres alimentaires, de folate et d’autres composés contenus dans le kiwi joue un rôle dans son efficacité pour améliorer l’humeur et la vitalité.

Les auteurs notent également que, même si les comprimés de vitamine C ont amélioré l’humeur, les aliments riches en vitamine C sont beaucoup plus bénéfiques.

“Cela nous aide à comprendre que ce que nous mangeons peut avoir un impact relativement rapide sur la façon dont nous nous sentons”, explique le Dr Ben Fletcher, auteur principal de l’étude. “Nos participants avaient une santé mentale relativement bonne au départ et avaient donc peu de marge d’amélioration, mais ils ont quand même signalé les avantages des interventions à base de kiwi ou de vitamine C.”

« Nous encourageons une approche holistique de la nutrition et du bien-être, en incorporant divers aliments riches en nutriments à votre alimentation », conclut le Dr Fletcher.

Les résultats sont publiés dans Le journal britannique de la nutrition.