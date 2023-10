Les kits les plus sauvages et stylés au monde de la saison 2023-24

Alors que la campagne 2023-24 est désormais pleinement lancée, les fans de football ont eu la chance d’assister à une grande variété de nouveaux maillots portés par les clubs de Premier League et les géants européens participant à la Ligue des Champions, qu’ils soient trempés dans l’après-midi. soleil d’un coup d’envoi à 15 heures ou resplendissant sous les projecteurs lors d’un affrontement en milieu de semaine.

Du magnifique maillot extérieur « infinity » du Real Madrid à Manchester United empilant rayures sur rayures sur son deuxième maillot, les meilleurs clubs européens nous ont offert de nombreux modèles mémorables, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

Cependant, bon nombre des maillots les plus accrocheurs de cette saison ont échappé à l’attention d’un public plus large, en particulier ceux portés par des clubs évoluant dans les divisions inférieures et dans des ligues moins médiatisées à travers le monde.

Nous examinons ici les équipes du monde entier qui se sont donné pour mission de produire certains des kits les plus élégants, ainsi que certains des kits les plus fous, pour la saison 2023-24.

Élégant

Venise (Kappa)

Maison: Venezia s’est forgé un nom ces dernières années en produisant certains des modèles les plus élégants que vous puissiez trouver. Les maillots domicile et extérieur 2023-24 utilisent les couleurs traditionnelles du club italien, avec la maison resplendissante de rayures soignées et de bordures dorées.

Loin: Le maillot extérieur voit les couleurs de Venezia inversées, avec un lit blanc immaculé orné de rien d’autre qu’une barre décalée vert et orange et une autre dispersion d’embellissements dorés chatoyants.

Troisième: Le troisième kit est peut-être le plus remarquable car il s’inspire directement des célèbres uniformes rayés portés par les gondoliers qui naviguent sur les canaux de Venise. Les barres noires et blanches sont surmontées d’un superbe col rabattable rouge. En fait, il ne manque plus que le traditionnel canotier en paille.

Athènes Kallithea FC (Kappa)

Maison: S’appuyant fortement sur le modèle Venezia, Kappa a créé un ensemble de kits tout aussi à la mode pour l’équipe grecque de deuxième niveau, Athens Kallithea. Le maillot domicile est un modèle bleu marine avec un éclat presque satiné, de délicates rayures, un col boutonné et des manches jusqu’aux coudes.

Loin: Une leçon de minimalisme, la chemise extérieure présente de fines rayures bleu marine ornant un lit blanc frais, le tout joliment mis en valeur par la bordure dorée brunie. Pour couronner le tout, le club est également sponsorisé par le Musée national d’art contemporain d’Athènes (ΕΜΣΤ) – ce n’est pas souvent qu’un club de football porte aussi fièrement le nom d’une institution culturelle.

Marseille (Puma)

Troisième: Parfaitement programmé pour coïncider avec le changement des saisons, le dernier maillot Third de Marseille dégage une atmosphère automnale distincte. Cependant, le motif de camouflage orange est en réalité destiné à refléter ce que L’OM appelle le «Peuple Volcanique» — les supporters brandissant des fusées éclairantes qui transforment régulièrement leur Stade Vélodrome en un gouffre de feu et de flammes.

TSA Boréale (Ezeta)

Maison: Le club italien du FC Boreale a remonté le temps pour inspirer un lot de kits recouverts de motifs ornés basés sur des œuvres historiques d’art religieux. Franchissant une ligne fine entre la flamboyance fleurie et l’éclat pur et simple, Boreale a bien parcouru cette ligne mince avec un kit domicile qui s’inspire de la bataille du pont Milvius, qui a eu lieu à Rome en 312 après JC.

Loin: Les quatre nouveaux maillots de Boreale ont été conçus en collaboration avec le studio de design de football Ezeta, basé à Rome, qui a utilisé une gravure ancienne de la bataille pour orner les maillots domicile et quatrième, tandis que les maillots extérieur et troisième sont ornés de la Croix d’Or dédiée. à l’empereur Constantin après sa victoire.

Troisième:

Quatrième:

Walthamstow FC (Amiral)

Maison: Le club londonien hors championnat, le Walthamstow FC, a fait sensation dans les cercles des équipements de football le mois dernier en dévoilant ses nouveaux maillots ultra-décadents pour la saison 2023-24 produits en collaboration avec la William Morris Gallery.

Loin: Morris était un célèbre designer textile britannique et l’un des représentants les plus célèbres du style Arts and Crafts populaire au milieu du XIXe siècle. Avant la nouvelle saison de la division Nord de la Ligue Isthmique, Walthamstow a fouillé dans les archives de la William Morris Gallery et a sélectionné le motif « Yare » pour ses chemises. Yare a été créé à l’origine par John Henry Dearle vers 1892. Dearle a été formé par Morris et est devenu plus tard un designer textile acclamé à part entière.

Le plus sauvage

FC Volendam (Robey)

Loin: Avec tout le goût et la décence bel et bien jetés par la fenêtre, le club néerlandais de Volendam a recouvert son criard maillot extérieur 2023-24 d’anguilles. Oui, des anguilles. Anguilles bleu fluo. La bande glissante a été surnommée la « Palingshirt » (« Kit d’anguille ») et présente également une petite image brodée de l’une des nombreuses statues de pêcheurs situées le long du port de la ville.

Ville de Norwich (Joma)

Troisième: Pour des raisons inconnues, Norwich a choisi de ressusciter l’un de ses kits les plus laids de tous les temps en recyclant l’étrange graphisme violet « crépitant » qui est apparu pour la première fois sur les manches de son ancien kit extérieur Ribero 1992-94 et en le plâtrant sur son nouveau troisième maillot. Le résultat est un barrage de zigzags, de rides et de rochers qui commencent déjà à provoquer une migraine.

Comme vous pouvez le constater, le design original n’était guère celui que beaucoup de gens à l’époque pouvaient voir ressusciter trois décennies plus tard, mais la nostalgie fait des choses amusantes à un fan de football.

Sounders de Seattle (Adidas)

Il y a des participants extrêmement étranges et merveilleux dans la liste des kits MLS 2023, mais aucun n’est aussi sauvage que le nouveau maillot hommage « Bruce Lee » des Sounders. Célébrant la vie et l’époque du maître d’arts martiaux, qui a quitté Hong Kong pour s’installer à Seattle en 1959, il est peut-être approprié que ce maillot déroutant et intensément sur-conçu vous frappe comme un coup de poing dans le cortex cérébral.

Sharktopus FC (Olive et York)

Comme son nom l’indique, le club amateur Sharktopus FC, basé à Seattle, a fusionné la double menace marine du requin et de la pieuvre pour lancer un assaut à huit membres en dents de rasoir contre l’US Open Cup 2024, dont ils sont actuellement à deux matchs. dès les qualifications.

Encore plus terrifiant que leur nom est leur dernier kit qui présente un motif criard composé d’une masse de tentacules roses de type Kraken se débattant et se tordant au milieu du maelström bouillant du Puget Sound.

Lecture (Macron)

Troisième: Reading a vraiment été aux prises avec une puanteur grâce à un troisième kit qui rend un « hommage » douteux à l’une des salles de concert les plus populaires de la ville. En effet, en retirant leur casquette de The Purple Turtle, avec l’aide du groupe de rock The Amazons, basé à Reading, les Royals ont créé un design de coquille sombre et trop littéral qui est presque certain de devenir un incontournable de l’œuvre du « kit d’horreur » pour les années à venir.

Bolasatukankita Palembang

Avec un design si hilarant qu’il revient presque – presque – à être une œuvre de génie, la société indonésienne Bolasatukankita Palembang a récemment dévoilé un nouveau kit époustouflant qui comprend un « collier », une « cravate ». et « ceinture ».

Peut-être ont-ils été inspirés par Cultural Leonesa, le club espagnol qui a dévoilé en 2015 son fameux kit « smoking » ? Ou peut-être est-ce la preuve que la même mauvaise idée peut être imaginée par deux groupes de personnes différents, indépendants l’un de l’autre ?

Quoi qu’il en soit, ils auraient dû laisser ce concept de conception de côté.