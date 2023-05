Les kits Juventus 23/24 sont un écart par rapport à la norme pour The Old Lady

Les kits Juventus 23/24 ont chuté, et ils sont définitivement différents.

Oui, les rayures noires et blanches emblématiques et traditionnelles sont là. Mais le kit de la saison prochaine comprend une explosion de jaune / or qui distingue vraiment cet uniforme de n’importe quel maillot de la Juve de mémoire récente.

Un choix audacieux

Commençons par les bases. C’est la Juve, et cela signifie des rayures verticales noires et blanches. Ils cochent la case la plus importante de la liste des exigences. Cette version a des rayures plus nombreuses et plus fines que ce que nous avons l’habitude de voir. Ils sont également rendus avec un effet de coup de pinceau griffonné qui, selon le club, est destiné à imiter le motif zébré.

Mais l’élément le plus remarquable est l’utilisation audacieuse du jaune. L’écusson, les marquages ​​Adidas, la garniture et le logo Jeep sont tous de couleur jaune vif. Le jaune a été retiré de l’identité de la Juve il y a quelques années lorsqu’ils ont remplacé leur ancien badge ovale par le logo « J » actuel. Mais même dans les années passées, le jaune figurait rarement du tout sur le kit domicile.

De plus, comme en 2022/23, pour une raison quelconque, il y a des éclairs dans le lettrage «Jeep».

En plus des maillots, la Juve a également dévoilé les shorts et les chaussettes qui les accompagnent, tous deux noirs avec une bordure jaune.

Examen des kits Juventus 23/24

Il faut applaudir les clubs quand ils ont le courage de faire quelque chose de différent. Mais ce courage n’équivaut pas toujours à marquer un gagnant avec la conception du kit.

L’utilisation du jaune a généralement l’air fabuleuse associée au noir et blanc, mais ici, cela ne fait que se heurter. Les rayures étroites griffonnées ne s’accordent pas du tout avec le jaune. Cela oblige vraiment vos yeux à faire un travail supplémentaire pour distinguer les graphiques jaunes sur le dessus. Des rayures plus larges et plus simples auraient servi cette conception beaucoup mieux, laisser le jaune faire le travail hors concours. Et cet éclair inexplicable dans le logo du sponsor est tout simplement étrange.

Points pour le col en V carré et le combo short / chaussettes, mais dans l’ensemble, c’est un manque de La vieille dame.

Note : D+

