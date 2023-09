Les kits de test COVID-19 gratuits à domicile sont de retour. Voici comment obtenir le vôtre. – Shaw Local

Lundi a marqué le retour des tests COVID-19 gratuits à domicile du gouvernement fédéral, une décision qui intervient dans un contexte d’augmentation du nombre de patients hospitalisés pour le virus.

Les ménages individuels sont éligibles à un ensemble de quatre tests antigéniques rapides qui peuvent être commandés en ligne en allant sur covid.gov/tests ou spécial.usps.com/testkits.

Cela arrive à point nommé car « les chiffres du COVID-19 augmentent et nous nous attendons à ce qu’ils augmentent au cours de l’hiver », a déclaré le Dr Jonathan Pinsky, directeur médical du contrôle et de la prévention des infections à l’hôpital Edward.

« Se faire tester dès l’apparition des symptômes permettra de détecter cette infection plus tôt afin que nous puissions commencer le traitement le plus tôt possible », a-t-il conseillé.

Pendant ce temps, si le placard de votre salle de bain est rempli d’anciens tests COVID-19 et que vous n’êtes pas sûr de leur durée de conservation, vérifiez la date de péremption sur le kit.

Les autorités déconseillent d’utiliser des kits périmés, mais la durée de conservation de nombreux tests de fabricants a été prolongée. Pour en savoir plus, le Site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis a une liste de dates d’expiration mises à jour pour plusieurs marques.

Bien que plusieurs nouveaux variants du COVID-19 circulent, il semble que l’efficacité des tests actuels pour détecter le virus perdurera, ont déclaré des experts en santé publique.

Le gouvernement a interrompu un programme gratuit de distribution de tests à domicile l’été dernier, alors que les taux de COVID-19 ont chuté et que diverses urgences de santé publique ont pris fin cette année.

Cette réinitialisation intervient alors que les tendances actuelles des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montrent une augmentation des hospitalisations à cause du virus. L’Illinois a connu une augmentation de 7,3 % des hospitalisations au 9 septembre par rapport à la semaine précédente, a rapporté le CDC.

Localement, après un record de 163 patients atteints de COVID-19 lors de la poussée omicron, l’hôpital Edward a connu quelques semaines sans admission en juin. Une légère hausse a commencé en août et l’hôpital de Naperville voit désormais 14 à 18 patients par semaine, a déclaré Pinsky.

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé que 600 millions de dollars seraient alloués aux tests à domicile ainsi que des subventions à 12 entreprises américaines pour en fabriquer davantage.

Voici plus d’informations sur les tests COVID-19.

• Quand les tests sont-ils envoyés par la poste ? Les kits seront expédiés par le service postal américain à partir de lundi.

• Vous n’avez pas accès à un ordinateur ? L’aide est disponible au (800) 232-0233.

• Combien de tests sont distribués ? Les ménages sont limités à quatre chacun.

• Vous ne savez pas s’il faut tester le COVID-19 ? Le CDC conseille de tester immédiatement lorsque des symptômes apparaissent. Ceux-ci incluent : de la fièvre ou des frissons, de la toux, des douleurs à la tête ou musculaires, des maux de gorge, des nausées et un écoulement nasal.

