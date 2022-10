Les kits de repas Blue Apron sont maintenant disponibles sur Amazon, aucun abonnement requis

Tablier bleu vend maintenant son facile sans abonnement requis pour la première fois. La marque a annoncé jeudi l’expansion et le partenariat avec un méga-détaillant Amazon dans le but d’atteindre une clientèle plus large, et pour ceux qui ne souhaitent pas s’abonner à un service de kit repas.

Blue Apron propose désormais une sélection de ses plats préfabriqués et kits de repas comprenant des plats prêts à cuisiner (aucune préparation requise), des recettes familiales préférées, des plats préparés (aucune cuisson requise) et quelques boîtes pour occasions spéciales à durée limitée.

Tablier bleu avec prix Amazon

Une boîte de avec deux portions chacune coûtera 50 $ (12,50 $ par portion) avec la livraison gratuite pour Amazon Premier membres. (bon pour les familles) à partir de 70 $ avec des coûts par portion aussi bas que 8,75 $. Il existe également une option pour ajouter des extras tels que de la salade et du pain pour compléter les kits de repas. Une boîte de peut être eu pour 60 $.

Les kits de repas Blue Apron x Amazon sont vendus via le mais les boîtes sont directement remplies par l’équipe des opérations de Blue Apron, profitant de la solide chaîne d’approvisionnement de l’entreprise et de sa capacité à expédier les boîtes le jour ouvrable suivant.

La société de kits de repas a annoncé un partenariat similaire avec le détaillant Walmart en juin de cette année.

