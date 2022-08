Les kits de la Coupe du monde USMNT sont-ils vrais ou faux ? Passer au peigne fin les indices

Les kits de la Coupe du monde USMNT 2022 ont potentiellement fui en ligne, laissant de nombreux fans américains (et les fans de football en général) espérer que les images qui ont fait surface sont ne pas la vraie affaire.

Les images ont fait surface sur les réseaux sociaux via les comptes @usmntonly et @puertodelphian, et montrent à la fois les options apparentes à la maison et à l’extérieur pour les Stars and Stripes :

L’une des images montre les deux chemises pliées et entourées de vêtements supplémentaires, et celle-ci ressemble certainement à une image promotionnelle plus professionnelle :

Bien qu’il s’agisse certainement d’une photo de meilleure qualité, il reste la question de l’authenticité de ces dessins. En l’absence de mot officiel de la part de US Soccer ou de Nike, examinons les indices que nous pouvons filtrer des fuites pour faire une supposition éclairée :

Kits de coupe du monde USMNT : vrais ou faux ?

Certains des détails de ces images divulguées pourraient vous conduire à l’une ou l’autre conclusion. La coupe du maillot avec des manches raglan et la forme trapézoïdale incurvée sous le cou sur le devant est à la hauteur de plusieurs sorties Nike 2022, comme le Brazil away ou Tottenham 3rd. Et la crête centrée, bien qu’elle ne soit pas nécessairement courante, n’est pas tout à fait inhabituelle.

Mais ensuite, vous avez cette couture supplémentaire sur les manches, presque comme un empiècement d’épaule sur un chandail de hockey, que je ne pense pas que nous ayons vu sur d’autres chemises Nike récemment. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, dans l’image autonome du haut de la maison blanche, les rayures tronquées de chaque côté sont inégales, sans aucun rouge sur le côté gauche. Et même à droite, cela ne correspond pas à la largeur plus uniforme des rayures que vous pouvez voir sur la photo plus nette, ce qui me porte à croire qu’il pourrait s’agir d’une chemise bootleg précoce et mal faite. Bien sûr, il est possible qu’ils aient fait une conception de rayures asymétriques, mais ce serait un choix très étrange.

Visible sur la deuxième image, vous pouvez distinguer un grand swoosh Nike sur la manche, qui est un très placement inhabituel pour un maillot de football, au moins un de Nike. Alors que des marques comme Adidas, Kappa ou Hummel ont fait du placement de leur logo (ou d’éléments de celui-ci) le long des manches leur marque de fabrique, c’est très inhabituel pour Nike qui a tendance à mettre leur marque de marque à l’avant sur la poitrine.

En fait, ce placement de swoosh et ce motif de rayures font presque ressembler le haut de la maison à une certaine équipe de football de gril :

Passant au maillot bleu extérieur, la coupe est une autre variante de la disposition des manches raglan que nous avons déjà vue, comme sur le haut extérieur 2022/23 de Liverpool.

Le motif tie-dye rappelle vaguement la bande 22/23 Leeds away d’Adidas, mais beaucoup moins dans votre visage avec le psychédélisme.

Le détail le plus intéressant se trouve à l’intérieur du col, les mots “States United”. Cela peut sembler être une faute d’impression et un signe révélateur d’une mauvaise contrefaçon, mais si vous regardez en arrière certains des équipements d’entraînement et de mode que US Soccer a récemment publiés avec juste le mot « ÉTATS », cela pourrait être un nouveau astucieux et simple. slogan marketing pour la course de la Coupe du monde USMNT 2022 :

Le verdict

Tout d’abord, pensons-nous qu’il s’agit de fuites légitimes ? De l’avis de cet observateur : oui, c’est plus que probablement ce que les États-Unis porteront en novembre au Qatar. Assez de détails sont cohérents avec d’autres versions récentes de Nike pour qu’il soit probable que nous examinions la vraie affaire.

Donc, en supposant que ceux-ci soient réels, qu’en pensons-nous ? Eh bien, pour le dire légèrement, j’espère que je me trompe et que ce sont de fausses images.

Note : D

Une grosse, grosse déception. Il convient de noter que nous n’avons pas encore vu les shorts/chaussettes et le traitement des noms/numéros qui accompagneront ces chemises, mais il y a très peu de choses qui peuvent sauver ces motifs à ce stade.

Les deux ressemblent à des chemises d’entraînement. Échangez le blason contre une marque générique « USA » et ceux-ci feraient de belles contrefaçons que vous pourriez voir pour 10 $ accrochées sur le support chez Ross Dress For Less ™ (n’en déplaise aux braves gens de Ross – j’ai personnellement stocké ma collection avec de nombreux kits authentiques à un très bon prix au fil des années là-bas).

La doublure argentée du fait que les États-Unis n’ont pas vraiment de look défini (pensez aux rayures argentines, à l’orange hollandaise, aux dames croates, etc.) est que vous avez la liberté de faire quelque chose d’un peu différent à chaque fois. Compte tenu de la large marge de liberté créative à leur disposition, il est décourageant de voir combien de fois Nike (pourvoirie USMNT depuis 1995) manque carrément avec le rouge, le blanc et le bleu.

Alors que les États-Unis ont sorti quelques nouveautés notables au fil des ans (le denim de 1994, “Where’s Waldo” de 2012, le “Bomb Pop” de 2014, entre autres), rien ne s’est jamais vraiment démarqué comme un véritable génial voir. Pour moi, ce qui s’en rapproche le plus, c’est la collection de ceintures 2010/11, et la beauté raffinée et simple du kit du centenaire 2013 et sa magnifique grande crête brodée. Mais même parmi la bibliothèque aléatoire des looks américains, les sommets apparents de 2022 sont définitivement vers le bas de la pile.

Qu’est-ce que tu penses? Sont-ce la vraie chose? Et si oui, les aimez-vous ? Faites-nous savoir où vous les classeriez parmi le placard de tous les temps de l’USMNT dans les commentaires.