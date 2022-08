Les kits de la Coupe du monde du Brésil 2022 libérés dans la nature

Les kits de la Coupe du monde du Brésil 2022 sont sortis et ils sont époustouflants.

Si quelqu’un vous a dit qu’ils avaient tous les deux des “taches de jaguar”, vous vous préparez peut-être à quelque chose d’exagéré et de collant, mais vous vous trompez.

Examen du kit domicile Brésil 2022

C’est le look brésilien classique – un haut jaune canari qui sera associé à un short bleu et des chaussettes blanches. Ce qui est génial, c’est qu’ils ont réussi à garder intact l’un des looks les plus emblématiques du football, tout en ajoutant des détails vraiment amusants. L’imprimé jaguar sur toute la chemise est juste assez subtil pour ne pas être bruyant et odieux. Et parlons-en de ce col henley avec le drapeau surprise dessous ! Utiliser le bouton comme globe bleu du drapeau national du Brésil est l’un des meilleurs détails de kit que j’aie jamais vus. Les garnitures vertes et bleues sont parfaites, et l’insigne du Brésil récemment mis à jour est superbe.

Note : A+

Les gens de Nike l’ont écrasé avec celui-ci. Il est difficile de s’en tirer en ajoutant quoi que ce soit au kit de football le plus célèbre de tous les temps sans provoquer d’émeute, mais ils l’ont fait avec brio ici. Et ce petit drapeau à l’intérieur du col ! Ils obtiendraient un A + pour cela seul sur un haut jaune uni, mais les taches de jaguar ajoutent un peu de nouvelle vie à la bande du Brésil cette fois-ci.

Examen du kit extérieur Brésil 2022

Où le maillot domicile est aussi conservateur que possible lors de l’ajout de quelque chose comme taches de jaguar à un design, le chemin va dans la direction opposée. Le haut est d’un bleu vif, avec des taches bleues sur un vert délavé qui descendent le long des manches. Celui-ci sera associé à un short blanc et des chaussettes bleu/vert sur le terrain.

Le seul détail à part les manches audacieuses est le diamant et le globe du drapeau brésilien ornant le haut du dos sous le cou (mais le diamant est vert sur fond bleu, par opposition au jaune sur fond vert comme sur le drapeau réel).

Même avec des taches bleues et vertes vives, cela parvient toujours à ne pas être trop criard et à avoir l’air plutôt propre. Les manches dégagent presque une sensation de récif aquatique / tropical en raison des choix de couleurs, ce qui, pour une nation connue pour ses plages et ses jungles, fonctionne très bien.

Note : A

Un excellent complément au maillot domicile. Ils ont pris plus de risques avec les manches tachetées audacieuses, mais cela s’est avéré très net. Un demi-point a été supprimé car le petit losange du drapeau est vert au lieu de jaune. Mais c’est une petite plainte sur un design par ailleurs très cool.

Dans l’ensemble, les kits de la Coupe du monde du Brésil 2022 sont l’un des meilleurs sets à domicile et à l’extérieur de tous les clubs se rendant au Qatar cet automne.