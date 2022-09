Une nouvelle Coupe du monde approche à grands pas à l’USMNT. Après près d’une décennie d’absence, les États-Unis disputeront une autre Coupe du monde masculine, ce qui signifie que la nation se prépare à nouveau pour le drame, l’intensité et, plus important encore : la mode.

C’est vrai, une nouvelle Coupe du monde signifie de nouveaux kits de Coupe du monde, et l’USMNT les a comme toutes les autres équipes de cette compétition. Les efforts précédents pour les États-Unis lors du plus grand tournoi de football au monde comptent parmi les meilleurs que l’équipe ait jamais reçus, tels que les kits de ceinture de 2010, la bande asymétrique de 2006 et les kits affectueusement surnommés “Bomb Pop” de 2014. Parce que un kit de Coupe du monde n’est pas qu’un kit, après tout.

Et c’est donc en 2022 que les seigneurs du kit ont accordé à cette équipe conquérante de la CONCACAF… ces choses.

Les kits de l’USMNT pour la Coupe du Monde 2022 sont là 👀 pic.twitter.com/ylakM38ubb — ESPN FC (@ESPNFC) 15 septembre 2022

Oh mec. Commençons par les kits primaires pour l’instant.

Vraisemblablement, ce sont un hommage aux kits primaires 2004-2005. Si vous ne vous en souvenez pas, ce sont les années où chaque pays avec Nike comme fournisseur a obtenu les chiffres avec les cercles autour d’eux, et le type de bouclier à fines rayures encadrant le devant du maillot.

Puma a volé ce dernier concept de design pour créer ses propres maillots terribles pour cette Coupe du monde, il semble donc que Nike se contentera de l’écusson de la fédération centralisée et de ce que nous acceptons d’appeler cette tache de marine sur le col.

Nike

Ces kits sont OK dans le grand schéma des choses. Il est tentant de les étiqueter comme pires que ce qu’ils sont, ce qui est un kit primaire parfaitement bien. De toute façon, les États-Unis font rarement des choses intéressantes avec leurs kits primaires, et certains des plus mémorables du passé ont été, en fait, des chemises blanches unies. Vous souvenez-vous à quel point tout le monde a adoré les maillots du centenaire lors des qualifications pour la Coupe du monde 2014 ? Chemise blanche unie, avec bordure bleu marine et magnifique écusson de la fédération rétro. C’était tout ce qu’il fallait vraiment.

Yunus Musah, lors d’un appel aux médias en ce moment, dit qu’il a vu et porté les kits de la Coupe du monde USMNT (mais ne confirme pas que ce sont eux qui ont fui). Lorsqu’on lui demande de les noter avec un pouce levé ou un pouce vers le bas, il répond (avec un sourire, bien sûr) : “au milieu” pic.twitter.com/gBvKmOF6fs – Henry Bushnell (@HenryBushnell) 25 août 2022

Cependant, ceux-ci ne captent pas l’attention de la même manière, et cela a probablement beaucoup à voir avec le centrage de la nouvelle crête de la fédération en tant qu’élément de conception principal ici. Il est à l’avant-plan et vous oblige à tenir compte du fait qu’il n’aurait pas l’air déplacé avec des vêtements Tapout ou repéré sur un chapeau lors d’un concert de Toby Keith. Ce n’est pas classique, et ce n’est pas non plus particulièrement audacieux. Juste une crête conçue pour plaire le plus aux personnes dont l’idée d’imagination met le ketchup sous le hot-dog. Si vous placez un écusson au milieu d’un kit, il doit s’agir d’un excellent écusson. Et la crête américaine est juste OK.

De plus, l’USWNT portera ces kits, probablement de manière plus limitée que les hommes, et la centralisation de l’écusson de la fédération a conduit à une certaine… improvisation sur le placement de l’insigne des vainqueurs de la Coupe du monde sur leurs kits. .

Lindsey Horan est aussi contrariée que moi par le placement de l’insigne des champions du monde de la FIFA sur ce maillot. pic.twitter.com/JKUVKuQu1D — Brooks Peck (@BrooksDT) 15 septembre 2022

Je pense que le plus grand crime de ces kits est une bonne analogie pour cette équipe USMNT : ils font le travail, mais on dirait qu’ils pourraient faire tellement plus. Nous en avons un aperçu de temps en temps, lorsque Tim Weah se faufile le long de la ligne de touche ou que Gio Reyna passe devant les défenseurs, signes de la façon dont cette équipe peut être amusante.

De la même manière, les kits USMNT primaires peuvent être légitimement géniaux, et nous avons vu d’excellents kits américains dans le passé, même ceux qui sont principalement blancs. Les kits qui prennent quelques risques et les clouent, créent une identité immédiatement reconnaissable qui est intéressante et pourtant toujours distincte. Franchement, le motif intégral rouge et bleu vibrant du “Stadium Kit” que les équipes américaines portent depuis un an environ se rapproche de ce sentiment.

Ceux-ci? Ils iront bien. Et ils seront meilleurs que le kit secondaire.

Footy Headlines a jeté un coup d’œil au kit extérieur USMNT (maillot de match/authentique). Ça se passe vraiment 🫠 pic.twitter.com/SVKXjT0kUl – Andrew Joseph (@AndyJ0seph) 13 septembre 2022

Les kits secondaires semblent avoir été sortis de l’armoire pour une tournée Hanson en 1998. Ils sont l’enfant du tie-dye et du lavage à la pierre qui ne devraient être disponibles à l’achat qu’avec Kohl’s Cash.

Le seul argument à moitié décent que j’ai entendu pour savoir comment et pourquoi ces kits seront bons fait référence aux célèbres kits de denim de la Coupe du monde de 1994, peut-être le plus américain de tous les kits USMNT. Pendant longtemps, ceux-ci ont été considérés comme laids. Les joueurs eux-mêmes pensaient que les kits étaient une blague au début. Ce n’est que des décennies plus tard qu’ils ont atteint une sorte de statut de culte, et de nombreux fans ont envie de mettre la main dessus.

Et donc, selon l’argument, peut-être que dans de nombreuses années, nous reviendrons avec tendresse sur l’expérience tie-dye et souhaiterions les avoir de retour. Ou, peut-être que nous les détesterons toujours, comme Weah et Weston Mckennie disent que l’USMNT les déteste lorsque les kits secondaires ont été divulgués en ligne.

Tim Weah sur les nouveaux kits USMNT 🥲 pic.twitter.com/e8WTxoEIcA – USMNT uniquement (@usmntonly) 18 août 2022

Weston McKennie confirme que les kits USMNT divulgués sont réels et est apparemment d’accord avec la plupart des fans sur le fait qu’ils sont vraiment nuls. Joli @ussoccer @nikefootball pic.twitter.com/b5gnHXcLeq – Buzz MLS (@MLS_Buzz) 15 août 2022

Je ne peux qu’espérer que dans 30 ans, cette version particulière n’existe que dans les friperies que les disciples de David Lynch conçoivent comme des royaumes purgatoires dont leurs personnages ne pourront jamais s’échapper. Ils se perdront dans les volutes du motif, seront totalement consumés par les profondeurs du dessin. Ils ne sauront rien de l’enfer, car ils ont rencontré quelque chose de bien pire.

Si l’USMNT sort en phase de groupes, je blâme ce kit. Celui qui joue le rôle de gardien de but s’hypnotisera accidentellement en le regardant trop longtemps, ou quelque chose comme ça.