Les « kits de crachat » offrent la possibilité de tester le VRS, la grippe et le COVID-19 dans les écoles de Toronto cet automne

Plus d’une douzaine d’écoles de Toronto se sont inscrites à des « kits de crachats », une initiative de l’Hospital for Sick Children qui permet aux élèves de tester la présence de virus au début de la saison du rhume et de la grippe.

Le programme de tests salivaires SickKids a été lancé cette année universitaire et constitue une extension du programme de tests à emporter qui a débuté en septembre 2020 pour tester la COVID-19.

Les administrateurs scolaires disposent de tests salivaires à emporter qu’ils peuvent proposer aux élèves et au personnel symptomatiques. Les tests terminés sont ensuite livrés à un laboratoire pour dépister la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le COVID-19.

Michelle Science, médecin spécialiste des maladies infectieuses à SickKids, a déclaré que la relation entre les systèmes d’éducation et de santé pour fournir des tests de dépistage du COVID-19 aux familles était importante au plus fort de la pandémie. Cette relation continue « peut potentiellement aider à la préparation à une future pandémie si un autre virus apparaît, et nous voulons le mettre en œuvre », a-t-elle déclaré.

Quinze écoles de Toronto se sont inscrites jusqu’à présent, et le Dr Science a déclaré que d’autres ont exprimé leur intérêt à se joindre au programme de tests, qui a reçu un financement de recherche afin que les médecins puissent surveiller son fonctionnement.

Les kits de crachat, comme elle les appelle, impliquent des étudiants ou des membres du personnel symptomatiques qui libèrent simplement de la salive dans un tube à travers un entonnoir. Ils ramènent le tube au bureau principal de l’école, où un coursier récupère quotidiennement les échantillons et les amène à un laboratoire.

Le Dr Science a déclaré que le laboratoire est généralement en mesure de fournir les résultats en 24 heures.

La COVID-19 circule actuellement dans la communauté, tandis que la saison du VRS et de la grippe commence généralement vers novembre ou décembre. Le VRS et la grippe ont fait la une des journaux à l’automne et à l’hiver 2022-2023, lorsque le nombre d’infections a augmenté par rapport à l’année précédente, à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Les hôpitaux pédiatriques ont été confrontés au grand nombre de jeunes patients atteints d’infections virales.

Le Dr Science a déclaré qu’en fournissant dès maintenant aux écoles des kits de test et des informations, cela leur permettra de mieux se préparer au moment où les virus commenceront à circuler.

Marlene Calligan, directrice de l’école publique Humbercrest de Toronto, a déclaré qu’elle disposait d’environ 100 kits dans son bureau principal à l’usage des étudiants et du personnel. La Dre Science a récemment visité son école lors d’une soirée pédagogique pour parler avec les familles du programme de tests.

« Je suis moi-même mère, et ayant l’opportunité de pouvoir tester non seulement le COVID mais aussi le VRS et la grippe, j’espérais que ma communauté serait intéressée à l’essayer », a déclaré Mme Calligan.

L’école compte environ 560 élèves. Mme Calligan a déclaré que des tests rapides de dépistage du COVID-19 avaient été mis à la disposition des étudiants au plus fort de la pandémie.

Elle a déclaré que le fait d’avoir les nouveaux kits de test dans son bureau ne demande pas beaucoup d’efforts de la part des administrateurs scolaires, mais que cela pourrait potentiellement aider les familles.

« Nous sortons d’une pandémie et je pense qu’il y a toujours un intérêt à connaître les virus qui circulent dans notre ville », a-t-elle déclaré. « Ce n’est qu’une façon de le rendre accessible aux familles. »