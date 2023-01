Les Kings semblent désynchronisés depuis le filet alors que les questions des gardiens de but se profilent

LOS ANGELES – Tout semblait un peu décalé depuis le filet.

Pheonix Copley a flairé un arrêt de bloqueur normalement facile sur le chemin d’un départ difficile de 27 minutes. Jonathan Quick a carrément chuté lorsqu’il a joué la rondelle derrière son filet. Quelques autres rois ont également failli perdre l’équilibre. Adrian Kempe s’est précipité dans l’extrémité de Dallas lors d’une échappée mais n’a pas pu placer son tir entre les jambières de Scott Wedgewood.

Lorsque Kempe a ensuite claqué son bâton en arrivant sur le banc de Los Angeles, cela a résumé une nuit de frustration pour les Kings alors qu’une longue période à domicile a abouti à une défaite 4-0 contre les Stars.

Le manque de netteté est survenu après une pause de quatre jours, la première de ce genre pour un groupe qui s’était habitué à jouer le calendrier le plus chargé de la ligue.

Tyler Seguin surprend Copley d’un tir au-dessus du cercle pour ouvrir le score pour les Stars !#TexasHockey pic.twitter.com/hez9R9yCKC – Hockey Daily 365 l Faits saillants de la LNH (@HockeyDaily365) 20 janvier 2023

En plus de cela, les Kings affrontaient une équipe de Dallas qui est venue à Los Angeles un peu blessée après avoir perdu une avance de trois buts jeudi à San Jose. Lorsque les Stars ont pris le même avantage après seulement 20 minutes jeudi soir, ils ne lâchaient rien, peu importe ce que les Kings tentaient de faire. Cela a aidé que les Kings ne puissent pas exécuter grand-chose.

Le temps libre était-il à blâmer?

« C’est définitivement un facteur », a déclaré le capitaine des Kings Anze Kopitar. « Nous aurions pu mieux jouer. Rendez-le plus proche ou au moins rendez-le intéressant.

Todd McLellan n’était pas d’accord avec la théorie de la construction de repos et de la rouille. Mais après deux jours loin de la patinoire, puis deux jours d’entraînement – ​​McLellan a déploré le manque d’entraînements sur glace pendant la course effrénée de l’équipe depuis la soirée d’ouverture – les Kings grimpaient après deux buts de Tyler Seguin et un snipe d’Esa Lindell.

“Nous n’avons pas pris un siècle de retard”, a déclaré McLellan. « Nous avons pris quatre jours. Et chaque équipe a une pause de quatre jours ici et là. Nous n’avons pas bien joué en première période. J’ai pensé qu’au fur et à mesure que le match avançait, nous avons trouvé un peu de jambes. Nous avons commencé à assembler deux ou trois passes. Nous avons créé plus d’élan et plus d’occasions dans la zone offensive.

« Mais nous devons aussi réfléchir à leur mentalité. Ils ont joué dos à dos. Ils avaient une avance de trois buts à San Jose hier soir. Il n’y a aucun moyen que cette équipe dans le couloir avec les leaders – au moins je connais l’un d’entre eux à coup sûr (Joe Pavelski) et l’entraîneur (Peter DeBoer) très bien – ils n’abandonnaient pas une avance de trois buts dans le dos -jeux dos à dos. Nous nous sommes infligé notre propre misère au début du match. J’ai essayé de trouver notre jeu au fur et à mesure que le match avançait.

Ces nuits arrivent. Ils n’ont en grande partie pas pour les Kings au cours du dernier mois. Mais Jason Robertson, le natif d’Arcadia, a essentiellement salé le jeu dans la seconde avec une chance supplémentaire de terminer en boucle pour le plus grand plaisir de sa mère dansante, Mercedes, dans une suite Crypto.com Arena.

C’est à ce moment que McLellan a tiré Copley pour Quick. L’esprit de filet stable de Copley était exactement ce dont les Kings avaient besoin lorsqu’ils l’ont convoqué du règne de l’Ontario dans la AHL alors que Quick et Cal Petersen luttaient pour trouver une cohérence. Il avait remporté 12 des 14 départs, affichant des chiffres solides, sinon stellaires, de 2,59 buts alloués en moyenne et un pourcentage d’arrêts de 0,904.

Mais quelques fissures ont commencé à se former jeudi. Copley aurait dû avoir le premier but de Seguin qui l’a traversé. Les Stars semblaient viser son côté bloqueur, Seguin et Lindell le battant tous les deux là-bas. Robertson a terminé sa soirée – quatre buts accordés sur 17 tirs.

“Pheonix a évidemment bien joué pour nous ces derniers temps”, a déclaré McLellan. « Ce n’était pas sa meilleure soirée. Peut-être le plus pauvre qu’il ait eu avec nous. On y a pensé après la première période. Mais il n’avait pas joué depuis huit jours. Donc, nous voulions lui donner plus de temps.

“Mais c’était un très bon moment pour Quickie et je pensais que Quickie avait bien joué. Il n’a pas eu beaucoup d’action. Mais il était dans le jeu. Il a fait quelques bonnes touches de maniement de la rondelle et quelques arrêts dès le départ en désavantage numérique. S’il y a du positif, il a eu quelques bonnes minutes et s’est senti bien dans sa peau.

C’est bon pour Quick, qui peut utiliser n’importe quelle sorte de bons résultats pour s’appuyer après avoir semblé moyen samedi contre les Devils. Mais le filet est une chose à laquelle les Kings et le directeur général Rob Blake doivent prêter une attention particulière alors qu’un road trip de six matchs commence samedi à Nashville. C’est une entreprise de 12 jours qui les amène à la pause All-Star avec des pauses de deux jours entre Philadelphie et la Floride ainsi que Tampa Bay et la Caroline. Il existe également deux scénarios consécutifs, dont le match de dimanche à Chicago.

Les Kings doivent solidifier leur gardien de but avant qu’il ne passe d’un point d’interrogation à un problème à grande échelle dont une équipe occupant une position en séries éliminatoires dans une division du Pacifique très ouverte n’a pas besoin. Seattle, qui ne se calme pas, a devancé Vegas à la première place, poussant LA à la troisième, bien qu’il n’y ait que deux points séparant les trois équipes.

“Le bon sens est que nous ne pouvons pas diriger un seul gars là-bas”, a déclaré McLellan. “Nous savons que. Ils vont tous les deux jouer dans ces situations. Et puis après ça, on aura plus de temps. Nous nous reposons. On s’entraîne. On verra où en est l’équipe. »

Lorsqu’on lui a demandé de but en blanc s’il avait un problème avec le gardien de but, l’entraîneur de quatrième année des Kings a répété la question et a ensuite déclaré : « Nous avons des moments de gardien de but, mais nous avons des moments (de défenseur) et des moments d’attaque qui ne vont pas dans notre sens.

Si c’était la préférence de Kopitar, il préférerait revenir directement dans un match plutôt que de passer par l’entraînement rapide de vendredi avant de sauter dans un avion. Peut-être que le reste sera bon pour eux sur le long terme et ce n’était pas un effort embarrassant. Mais ils n’étaient pas assez bons.

« La première période n’était certainement pas la façon dont nous voulions commencer le match », a-t-il déclaré. “En même temps, il est difficile de sortir d’une période de quatre jours sans jouer à aucun match. Ils ont joué hier soir. Ils ont peut-être eu une glissade et ils étaient prêts. Et nous n’étions pas tout à fait à ce niveau et cela se voyait.

Ouais, tout était un peu décalé. Y compris la position la plus importante sur la glace. Et c’est peut-être celui qui doit être réparé avant toute autre chose.

“Vous pourriez regarder ce match”, a déclaré McLellan. « La déconnexion au passage. Combien de fois l’avons-nous glacé? Nous avons notre quatrième trio sur la glace et nous cherchons à faire une simple passe. Nous n’y touchons pas. Ils marquent sur la mise au jeu. Ces choses doivent être exécutées.

« Nous pouvons pleurnicher et râler à propos de la glace. Ouais, ce n’est pas bon. Nous pouvons pleurnicher et râler à propos du passeur ou du receveur. Mais c’est arrivé trop de fois ce soir. Ce n’était évidemment pas assez bon.

(Photo de Pheonix Copley: Harry Comment / Getty Images)