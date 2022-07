Les Kerala Blasters signent le défenseur Victor Mongil

Les Kerala Blasters ont annoncé mercredi la signature du défenseur espagnol Victor Mongil pour la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL), de l’Odisha FC et restera au club jusqu’en 2023, avec une option de prolongation.

Le joueur de 29 ans a commencé sa carrière de jeune avec le club espagnol de Valladolid et a ensuite joué pour son équipe B avant de représenter l’équipe principale lors de la saison 2011-12. Il a ensuite joué pour différents clubs en Espagne, dont l’Atletico Madrid B, avant de signer pour le club professionnel géorgien du FC Dinamo Tbilissi en 2019. Victor a aidé le Dinamo Tbilissi à remporter le titre en Géorgie et a également représenté le club en Ligue Europa.

L’arrière central expérimenté et polyvalent, qui peut également opérer au milieu de terrain, a signé pour ATK lors de la fenêtre de transfert de janvier de la saison ISL 2019-2020 et a été un membre clé de l’équipe ATK qui a remporté le titre cette saison-là. Après un court passage estival au Dinamo Tbilissi après la saison 2020, Victor est revenu en Super League indienne avec l’Odisha FC en 2021 et a reçu le brassard de capitaine. Victor a également l’expérience de représenter l’équipe nationale espagnole U-17.

Commentant la deuxième signature étrangère de Blaster, la directrice sportive Karolis Skinkys a déclaré: «Victor est un joueur expérimenté de l’ISL, un gars qui a l’esprit d’équipe et un joueur qui peut occuper différents postes. Il a montré une grande motivation pour rejoindre notre projet et c’est un facteur très important. Je souhaite à Victor tout le meilleur pour la saison à venir »

“Je suis très heureux d’annoncer que je suis officiellement un joueur des Kerala Blasters. J’ai hâte d’être avec mes coéquipiers et de commencer une saison très excitante. Cette année, avec les fans et leur retour dans les stades, nous pourrons sûrement nous battre pour de très belles choses », a déclaré Victor Mongil.

Victor Mongil devient la deuxième signature étrangère de KBFC cet été après l’attaquant Apostolos Giannou, qui a été annoncé la semaine dernière. Aux côtés de Marko Lesković, qui a signé une prolongation de 2 ans avec le club.

