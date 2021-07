Les Kerala Blasters signent le défenseur Harmanjot Khabra

Le Kerala Blasters FC a annoncé la signature du défenseur Harmanjot Khabra pour les prochaines saisons de la Super League indienne (ISL) jusqu’en 2023. Footballeur professionnel depuis 2006, il est un joueur polyvalent qui peut jouer à la fois en défense et au milieu de terrain. Khabra, qui a commencé sa carrière de jeune à la Tata Football Academy, compte plus de 200 apparitions dans différents niveaux du football indien, dont le quatrième plus grand nombre d’apparitions (102) dans l’ISL.

Harmanjot Khabra devient la quatrième recrue cette saison au Kerala Blasters FC, après Sanjeev Stalin, Hormipam Ruivah et Vincy Barreto.

«Je suis très heureux de rejoindre Kerala Blasters. L’opportunité de jouer pour l’armée jaune passionnée correspond à mon amour et ma passion pour le jeu. J’ai hâte de revêtir les couleurs de la KBFC avec fierté et faim. Et je suis très impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à préparer le voyage à venir », a déclaré Khabra.

« Khabra est un joueur qui peut apporter une expérience indispensable à notre équipe. Je crois que son profil était l’une des pièces majeures qui nous manquaient. Sa passion, sa polyvalence et son leadership auront une influence positive immédiate sur notre équipe », a déclaré Karolis Skinkys, directeur sportif de KBFC.

Khabra a signé son premier contrat professionnel avec l’équipe I-League Sporting Club de Goa lors de la saison 2006-07. Il a connu une excellente première année en atteignant la finale de la Coupe de la Fédération et il a remporté le joueur le plus prometteur de l’année lors de la Coupe Durand 2006.

Avant la saison 2009-10 de la I-League, Khabra a signé pour le Bengale oriental et a fait ses débuts continentaux lors de la Coupe AFC 2010. Après 7 années de succès avec le Bengale oriental, il a rejoint le Chennaiyin FC en 2014 et a continué à jouer un rôle essentiel dans l’équipe qui a atteint les demi-finales de 2014 et a remporté le championnat en 2015. Après trois saisons au Chennaiyin FC, il a rejoint le Bengaluru FC , et a joué un rôle clé dans leur triomphe en ISL 2018-19.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici