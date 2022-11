Les Kerala Blasters mettent fin à la série d’invincibilité du Hyderabad FC avec une victoire 1-0

Les Kerala Blasters ont mis fin à la série d’invincibilité du Hyderabad FC dans la Super League indienne (ISL) cette saison avec une victoire 1-0 âprement disputée au GMC Balayogi Athletic Stadium à Hyderabad samedi. Dimitrios Diamantakos (’18) a marqué le seul but du match pour amener les Kerala Blasters à la troisième place de la ligue.

Le Hyderabad FC allait conserver sa place en tête du classement quel que soit le résultat, et se dirigeait vers cette égalité après quatre victoires consécutives 1-0. Les Kerala Blasters et Ivan Vukomanović sont sur la voie de la reprise avec des victoires convaincantes lors de leurs trois derniers matches après un début de saison lent.

Manolo Marquez a apporté trois changements à la composition du Hyderabad FC après la victoire contre le Jamshedpur FC. Les Kerala Blasters sont restés inchangés depuis leur dernière victoire.

L’Hyderabad FC a eu l’essentiel du ballon en première mi-temps, mais l’équipe visiteuse a été solide en défense et a limité les champions en titre à des demi-occasions pendant la majeure partie de la mi-temps.

Les Kerala Blasters ont pris les devants grâce à un excellent travail d’Adrian Luna dans la préparation du but à la 18e minute. L’Uruguayen a trouvé de l’espace dans les poches, avant de jouer une passe lobée ambitieuse dans le chemin d’un Nishu Kumar pressé.

Anuj Kumar du Hyderabad FC est sorti de sa ligne pour empêcher le ballon d’atteindre Nishu Kumar, mais sa poussée n’était pas assez forte et est allé droit sur la trajectoire de Dimitrios Diamantakos, qui a envoyé le ballon dans le filet.

La meilleure chance du match du Hyderabad FC est survenue juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. Bartholomew Ogbeche, le meilleur buteur de l’histoire de l’ISL, n’a pas obtenu le bon contact sur sa tête après s’être retrouvé libre au second poteau d’un coup franc à l’entrée de la surface.

La seconde mi-temps a commencé avec les deux équipes semblant un peu plus ouvertes. Le Hyderabad FC poussait les hommes vers l’avant et les Kerala Blasters semblaient impatients d’inscrire le deuxième but. Les choses se sont toutefois calmées après les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Hyderabad FC a continué à pousser vers le but, mais n’a tout simplement pas pu créer une grande occasion. Le manque de dynamisme du Hyderabad FC dans le dernier tiers pourrait forcer Manolo Marquez à changer les choses à l’avenir.

Ils se rendront au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata la semaine prochaine pour affronter l’ATK Mohun Bagan, tandis que les Kerala Blasters se rendront au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur pour affronter le Jamshedpur FC.

