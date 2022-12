Les Kerala Blasters continuent leur course de rêve pour dépasser leurs rivaux Bengaluru FC

Le Kerala Blasters FC a atteint un nouveau record après avoir décroché sa cinquième victoire consécutive en Super League indienne (ISL), un résultat exaltant 3-2 contre le Bengaluru FC au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi dimanche.

Marko Leskovic, Dimitrios Diamantakos et le remplaçant Apostolos Giannou étaient cadrés pour les Blasters. Sunil Chhetri a marqué le pas cette saison pour les Blues, et Javi Hernandez a marqué son troisième but de la saison, mais le Bengaluru FC est tombé à sa sixième défaite de la saison.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les deux équipes sont arrivées inchangées, et ce sont les visiteurs qui ont tiré le premier sang après seulement 14 minutes lorsque le capitaine Sunil Chhetri a bondi sur un long ballon de la défense et a tenté de l’enlever au gardien des Blasters Prabhsukhan Gill. Alors qu’ils se rejoignaient, Chhetri tomba au sol et l’arbitre montra l’endroit. Chhetri a décollé cette saison en envoyant Gill dans le mauvais sens et en mettant les Blues devant.

Onze minutes plus tard, les hôtes ont rétabli la parité. Sandesh Jhingan a sorti Diamantakos près du bord de la surface avec un tacle. Adrian Luna a frappé le montant du coup franc qui en a résulté et le ballon a été canonné sur le flanc droit. De là, Sandeep Singh a fouetté un centre et Marko Leskovic a réussi à garder son sang-froid dans une boîte bondée pour égaliser le score.

La remontée était terminée deux minutes avant la pause. Luna, qui menaçait dans le dernier tiers tout au long de la mi-temps, a joué un centre bas parfait du flanc gauche dans la surface, où Diamantakos a devancé Aleksandar Jovanovic et s’est inscrit sur la feuille de match lors de son cinquième match consécutif.

À la 70e minute, le remplaçant Giannou a créé un coussin de deux buts pour les Blasters. À l’approche de la surface de réparation du Bengaluru FC, Diamantakos a joué une passe en profondeur à Giannou avant que l’attaquant de 32 ans ne l’enlève à Sandhu et ne la serre dans un angle serré avec sa première contribution après son entrée.

Les Blues n’étaient pas à terre et ils en ont retiré un à la 81e minute grâce à Hernandez. La tête en boucle du défenseur des Blasters Ruivah Hormipam a atterri directement aux pieds de Hernandez, qui a déclenché une volée féroce du bord de la surface qui a dépassé le gardien pour réduire le déficit à un. Mais ce devait être la dernière infraction du Bengaluru FC.

Cette victoire fait passer les Kerala Blasters de la sixième à la quatrième place du classement, juste un point derrière ATK Mohun Bagan à la troisième place. Les Blasters se déplaceront pour affronter le Chennaiyin FC à la Marina Arena le 19 décembre. Le Bengaluru FC reste à la neuvième place avec sept points. Les Bleus accueilleront le Jamshedpur FC le 17 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici