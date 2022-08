Les Kerala Blasters battent NorthEast United 3-0 pour remporter leur première victoire

Les Kerala Blasters ont remporté leur première victoire de la 131e Coupe Durand, l’emportant sur NorthEast United 3-0, lors d’un match du Groupe D disputé au Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati samedi. Il s’agit de la troisième défaite consécutive des Highlanders dans le tournoi et ils sont presque éliminés, les Blasters étant toujours avec une mince chance, ayant récolté quatre points sur leurs trois matchs jusqu’à présent. Muhammed Aimen a marqué un doublé pour les vainqueurs tandis que Muhammed Ajsal a marqué le troisième.

Les Kerala Blasters ont commencé par appuyer haut et montrer beaucoup plus d’énergie sur le terrain. Ils cousaient des passes courtes au milieu de terrain et gardaient la défense NEUFC sur leurs gardes. Vibin Mohanan et Muhammed Azhar contrôlaient le milieu de terrain des Blasters alors qu’ils commençaient à créer des occasions dans la moitié de terrain adverse.

La première occasion franche est venue pour les Blasters sur un coup franc de Roshan Gigi, qui a trouvé le défenseur central Tejas Krishna libre dans la surface. Le défenseur a dirigé le ballon au-dessus du filet. Les blasters ont trouvé le rythme dans leurs contre-attaques et une de ces attaques a mené au premier but.

Muhammed Ajsal porta le ballon sur la gauche et trouva Gaurav Kankonkar à l’entrée de la surface. Son tir a été bloqué par le défenseur mais le rebond est tombé sur Muhammed Aimen, qui a marqué à la maison.

La deuxième mi-temps a commencé avec les Blasters en mode attaque. Le tir d’Ajsal a été sauvé par le gardien du NEUFC. Lui et Gaurav Kankonkar ont été brillants tout au long du match, car ils se sont bien liés et ont créé des problèmes pour la défense NEUFC.

Le deuxième but est venu à la 55e minute grâce au merveilleux jeu de liaison entre Gaurav, Ajsal et Azhar. C’est Azhar qui a finalement trouvé Ajsal à l’orée de la surface et ce dernier a frappé la lucarne avec son pied droit plus faible pour doubler l’avantage du Kerala.

Les Kerala Blasters ont continué à attaquer et à créer des occasions. Gaurav et Ajsal ont raté pas mal d’occasions d’augmenter l’avance.

Le troisième but est survenu à la 90e minute lorsque les frères Azhar et Aimen ont combiné. La passe défensive d’Azhar pour Aimen a vu ce dernier contourner le gardien pour marquer son deuxième du match.

Le Kerala Blasters FC affrontera l’équipe de football Army Green le 31 août prochain et le NorthEast United FC rencontrera le Sudeva Delhi FC le 02 septembre au Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati.

