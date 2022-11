Les Kényans Evans Chebet et Sharon Lokedi triomphent à leurs débuts

Evans Chebet du Kenya a remporté la course masculine du marathon de New York et Sharon Lokedi du Kenya a remporté la course féminine dimanche, tous deux faisant sensation à leurs débuts.

A LIRE AUSSI| Premier League : Newcastle Thump Southampton à St. Mary’s

Daniel Do Nascimento, qui menait toute la course masculine, s’est effondré à 21 milles. Chebet a terminé en 2 heures, 8 minutes et 41 secondes, soit 13 secondes d’avance sur la deuxième place Shura Kitata d’Éthiopie.

Do Nascimento a pris un départ rapide par une journée exceptionnellement chaude et a mené de près de 2 minutes pendant la majeure partie de la course. Le Brésilien s’est effondré au Mile 21, juste avant de rentrer à Manhattan, et a été soigné par des professionnels de la santé. Quelques kilomètres plus tôt, il avait fait une petite pause de 20 secondes aux toilettes.

Chebet, 33 ans, s’est éloigné du peloton à la poursuite de Do Nascimento alors qu’ils se dirigeaient pour la première fois sur le pont de Manhattan. Après l’effondrement de Do Nascimento, Chebet a pris les devants et n’a jamais été menacé le reste du chemin. Chebet a remporté le marathon de Boston plus tôt cette année.

C’était le tout premier marathon de Lokedi et elle a terminé en 2 heures, 23 minutes et 23 secondes, juste devant Lonah Chemtai Salpeter d’Israël. Lokedi, 28 ans, était dans une course serrée avant de devancer Chemtai Salpeter dans les deux derniers milles pour gagner par sept secondes et terminer à environ 50 secondes du record du parcours.

https://www.youtube.com/watch?v=B19egJVqnug” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Une heure plus tôt, les hommes et les courses féminines en fauteuil roulant se sont terminées par des records de parcours.

Marcel Hug, de Suisse, a remporté la course masculine en fauteuil roulant pour la cinquième fois, égalant Kurt Fearnley pour le plus grand nombre de victoires dans cette épreuve. Hug a terminé le parcours de 26,2 milles qui traverse les cinq arrondissements de New York en 1 heure, 25 minutes et 26 secondes pour battre la marque précédente de 1:29,22 établie par Fearnley d’Australie en 2006.

Hug , qui a également remporté la course l’an dernier, a gagné 50 000 $ pour avoir battu le record du parcours. Il a franchi la ligne d’arrivée avec plus de 2 minutes d’avance sur le deuxième Daniel Romanchuk de l’Illinois.

Susannah Scaroni a également battu le record du parcours dans la course féminine en fauteuil roulant, terminant en 1:42.43. C’était 21 secondes de mieux que l’ancienne marque, qui était détenue par Tatyana McFadden.

Scaroni, une joueuse de 31 ans originaire de l’Illinois, s’est retirée tôt du terrain et a également gagné le bonus pour avoir dépassé le dossier de cours. Elle a battu la Suissesse Manuela Schar de 2 minutes et demie, et la gagnante de l’année dernière, l’Australienne Madison de Rozario, a terminé troisième.

Scaroni a remporté le marathon de Chicago le mois dernier et a été victorieuse pour la première fois à New York après avoir terminé troisième en 2019.

Hug, 36 ans, surnommé “The Silver Bullet”, a connu une belle séquence, remportant quatre médailles d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo l’année dernière ainsi que les marathons de Tokyo, Berlin, Londres et Chicago en 2022.

C’était une journée anormalement chaude – avec la température qui devrait monter en flèche dans les années 70 et peut-être défier le record de la course la plus chaude depuis le marathon déplacé en novembre en 1986.

C’était la première fois que le marathon reprenait sa pleine capacité depuis la pandémie.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici