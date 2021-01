Deux responsables autoproclamés des règles de Covid-19, y compris un contributeur du Huffington Post, ont tenté de faire arrêter d’autres passagers du train qu’ils avaient surpris en train de boire du café sans masque, pour reculer lorsque la foule s’est retournée contre eux.

« J’ai 70 000 abonnés sur Twitter, mon pote, » La journaliste vidéo Sandi Bachom a déclaré aux criminels présumés du coronavirus alors qu’elle les filmait sur son smartphone. Elle et une autre femme ont rencontré les passagers fautifs alors qu’ils montaient à bord d’un train à la gare Pennsylvania de New York. Mais les deux hommes ont déclaré qu’ils n’avaient enlevé leurs masques que pour boire du café, et une vidéo circulant sur les réseaux sociaux mardi montre d’autres passagers venant à leur défense.

« Ces hommes ne font que boire du café, » dit une femme. «Ils sont autorisés à avoir un masque lorsqu’ils boivent.» Bachom, manquant peut-être le point, dit: «Ils ne portaient pas de masques.» L’un des hommes répète qu’ils buvaient. La femme dit alors, «Vous savez ce qui est plus sûr qu’un masque? Distanciation sociale. C’est plus efficace que le masque, alors pourquoi ne pas prendre du recul et le laisser tranquille?

Bachom, apparemment peu consciente de son propre comportement, essaie d’éloigner la femme en disant: « Vous n’êtes pas impliqué. » La vidéo la montre ensuite en train d’essayer d’amener le chef d’orchestre dans le différend, se plaignant d’avoir vu les hommes sans masque. «S’il vous plaît, pouvez-vous nous aider?» elle demande.

Le conducteur répond: «Voulez-vous que j’appelle la police? Voudriez-vous que je fasse intervenir la police? Voulez-vous que j’appelle la police? Si vous ne voulez pas de police, tout le monde doit retourner à sa place. Vaincue, Bachom se retourne rapidement pour aller à sa place avec son compagnon à la remorque.

« Mon personnage préféré dans cette pièce en un acte est le chef de train, » Le fondateur de Rebel News, Ezra Levant, a déclaré sur Twitter.

La femme qui a défendu les deux buveurs de café était la militante conservatrice Ashley St. Clair, qui a filmé et posté la vidéo. «Les gens ont perdu leur foutu esprit», elle lui a dit 388 000 abonnés Twitter. «Si vous avez peur, ne voyagez pas. Rester à la maison. »

Il est apparu plus tard que le principal responsable du masque dans la vidéo était Bachom. « Je ne pensais pas que cette vidéo de la rencontre d’Ashley St. Clair avec un masque Karen pouvait être plus drôle, mais maintenant, il s’avère que Karen est un contributeur du Huffington Post », a tweeté le cinéaste Dinesh D’Souza.

St.Clair a posté une autre vidéo disant que le flic autoproclamé de Covid avait apparemment trouvé sa vidéo sur les réseaux sociaux et est venu à son siège pour l’aborder. Elle a publié des images de la deuxième confrontation, dans laquelle Bachom se précipite vers son siège – filmant également avec son propre smartphone – pour l’appeler une «Fu ** ing doxing bitch,» ajouter «Espèce de salope nazie. Tu m’as fait du xxx.

«Je ne vous ai pas fait un dox … J’ai posté une vidéo de vous dans un train public. Je ne sais même pas qui tu es » Répond St. Clair.

«Eh bien, tout le monde sait maintenant, tous vos petits amis nazis, vos petits amis conservateurs MAGA,» Bachom dit, ce à quoi St.Clair répond « Ce n’est pas un bon aperçu, chérie. »

Alors que Bachom continue de lancer des insultes, St. Clair demande à quelqu’un de récupérer à nouveau le chef d’orchestre parce qu’elle est harcelée.

«Vous me harcelez. Vous m’avez mis sur Internet, » Bachom continue, oubliant apparemment qu’elle venait de se vanter de sa propre armée de followers sur Twitter quelques instants auparavant, menaçant implicitement les buveurs de café sans masque du même « harcèlement ».

La vidéo continue ensuite après le retour du chef d’orchestre devenu arbitre. Bachom se dispute avec un autre passager, l’appelant un « MAGA a ** trou » avant de retourner vers son siège encore une fois.

St.Clair est ensuite revenue sur Twitter avec une vidéo qui lui a été envoyée par les hommes du train, dont une s’adressant à la caméra:«Ashley, nous quatre tenons à vous remercier de nous avoir soutenus dans ce train aujourd’hui. La femme est arrivée en courant, nous disant que nous ne portions pas nos masques lorsque nous sirotions un café – vous êtes un héros aujourd’hui, merci beaucoup.

Ironiquement, Bachom a appelé à plusieurs reprises les gens à dénoncer les racistes présumés sur son compte Twitter. Elle a aussi parfois nié l’existence d’Antifa, un mouvement vaguement organisé de militants de gauche, alors qu’à d’autres occasionss’est déclarée membre du groupe.

Bachom a décrit plus tard sa propre version de la confrontation avec le train de mardi, disant qu’elle avait rencontré «Des MAGA sans masque dans nos sièges. Je sors mon appareil photo et commence à filmer, et ce blogueur de droite avec un masque « Trump a gagné » commence aussi à filmer. La prochaine chose que je sais, elle publie la vidéo sur Instagram et Twitter à 300000 abonnés m’appelant folle de masque. Ton gars a perdu.

Elle a ensuite tenté de discréditer St.Clair, en disant «Cette nana a été licenciée de son travail pour avoir posé avec des nationalistes blancs. Ceci est mon visage surpris. Mal absolu. » Mais l’effort de la journaliste pour contrôler les dégâts a été dépassé, ainsi que son effort initial de police des masques, déclenchant un flot de moqueries en ligne.

« C’est toi, » Will Chamberlain, rédacteur en chef de Human Events, a déclaré dans un tweet, accompagné d’un mème de M. Rogers portant un masque de clown. Brittany Martinez, fondatrice du magazine Evie, a demandé: «Es-tu fier de harceler une fille de la moitié de ton âge et un mec loin de toi pour avoir bu du café? Quel est votre problème? »

L’écrivain Shem Horne a également plaisanté: « J’ai 83 000 abonnés sur Twitter, ce qui signifie que vous vous trompez, » tandis que l’animateur de radio Mike Mason a déclaré qu’il était choquant que Bachom ait des références de presse, ajoutant«C’est ce que nous appelons un échec majeur dans la vie, Sandi.

