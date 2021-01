Le clan Kardashian / Jenner serait « super favorable » à la relation de Scott Disick avec Amelia Hamlin.

Le père de trois enfants, âgé de 37 ans, aurait eu une relation amoureuse avec le mannequin de 19 ans en octobre de l’année dernière et aurait depuis été aperçu avec l’adolescent.

Le couple a même été aperçu en train de chercher une maison ensemble à Los Angeles le mois dernier.

Et alors que l’écart d’âge de 18 ans pourrait soulever les sourcils de certains fans, il semble que les Kardashians soient « super favorables » à leur union.

Une source a déclaré à Us Weekly: « La famille Kardashian-Jenner est très favorable à la relation entre Scott et Amelia. Ils aiment vraiment les deux ensemble et pensent qu’Amelia a une grande influence sur Scott. »







La source a ajouté: « Scott et Amelia sont dans une très bonne situation. Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ça se voit. »

Un représentant de la famille Kardashian a refusé de commenter.

Scott – qui partage trois enfants avec l’ex Kourtney Kardashian – a récemment été présentée dans le post Instagram de la plus jeune fille de Harry Hamlin et Lisa Rinna, dans lequel elle a déclaré à quel point elle lui était reconnaissante.







Et l’ex Kourtney de Scott – avec qui il est sorti de 2006 à 2015 – a dit qu’elle « aime » quand Scott sort.

La raison en est que Kourt pense que Scott est «plus responsable» en tant que parent lorsqu’il est en couple.

De plus, Kourtney n’est pas jaloux de la romance de 37 ans avec le jeune homme de 19 ans, car « cela n’a pas d’impact sur sa parentalité », rapporte TMZ.







Le père de trois enfants s’est séparé de la fille de Lionel Richie, Sofia Richie, en août, mettant fin à leur relation de trois ans pour de bon.

Et il semble que Scott n’ait pas perdu de temps avec Amelia.

Scott et Amelia ont été liés de façon romantique depuis leur arrivée à la fête d’anniversaire de Kendall Jenner à Halloween et ils se sont beaucoup regardés en se tenant tendrement la main.







L’ex-ex de Scott, Sofia Richie, n’a plus suivi Amelia sur Instagram après avoir découvert la relation.

Sofia n’avait également que 19 ans lorsqu’elle a eu une relation amoureuse avec Scott.

