Le service de streaming a annoncé jeudi que les membres de la couvée Kardashian / Jenner travailleraient avec Hulu dans le cadre d’un accord pluriannuel.

L’annonce a été faite lors de la Journée des investisseurs de Disney, nommant Kris Kardashian, Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner comme faisant partie de l’accord.

À l’échelle internationale, le contenu produit par Kardashian sera disponible sur Star, le service de streaming international de la société qui vient d’être annoncé.

Le premier projet issu de l’accord devrait faire ses débuts fin 2021, selon un communiqué. Aucun autre détail n’a été fourni.

La nouvelle survient quelques mois après que la famille a annoncé la fin de leur E! émission de téléréalité, «Keeping Up with the Kardashians».

Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram en septembre, Kim Kardashian West a écrit: « Cette émission nous a fait qui nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l’évolution de notre carrière et le changement de nos vies pour toujours. »