Les Kardashians semblent enfreindre les directives de Covid avec une somptueuse fête de Thanksgiving pour 14

Les Kardashian-Jenners ont fait tourner les têtes avec leur incroyable fête de Thanksgiving hier.

Les vacances américaines ont vu un certain nombre de membres de la célèbre famille converger vers la maison de la maman Kris à Palm Springs.

Et bien que la liste complète des participants ne soit pas claire, un instantané a vu une table à manger pour ce qui ressemblait à 14 invités.

Au milieu de la pandémie, les citoyens californiens avaient été invités à limiter les voyages pendant Thanksgiving et à célébrer pratiquement si possible.

Pendant ce temps, le Center for Disease Control (CDC) a exhorté les gens à “limiter le nombre de participants autant que possible pour permettre aux personnes de différents ménages de rester à au moins six pieds l’une de l’autre à tout moment”.







(Image: Instagram)



Cependant, Kris a déjà dit que toute réunion de famille invite à tester chaque participant avant qu’il ne soit autorisé à entrer.

À partir des histoires Instagram de la famille, nous pouvons voir que Kris, Kylie, Khloe et Kourtney, ainsi que leurs enfants, étaient présents à un moment de la journée.

Et à l’arrière-plan, il semblait que les célébrations étaient supervisées par le personnel, portant des masques sur le visage de manière responsable.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Les directives du CDC recommandent également aux gens «d’éviter tout contact direct … avec d’autres personnes n’appartenant pas à leur foyer» et de porter des masques en tout temps.

Mirror Online a contacté les représentants des Kardashian pour obtenir leurs commentaires.

Khloe a récemment dit à un fan que la famille pourrait subir des tests avant les fêtes de Noël, il n’est donc pas exagéré d’imaginer qu’ils ont fait la même chose avant Thanksgiving.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



La star a souligné qu’elle voulait garder leur fête festive “petite et sûre”.

Et avant que Kim, avec sa plus proche et la plus chère, ne s’envole pour une escapade sur une île tropicale plus tôt cette année, tous les invités ont été testés et isolés ensemble pendant deux semaines.

Ils ont également voyagé à bord d’un jet privé, ce qui signifie qu’ils ont pu voyager.







(Image: @KimKardashian / Twitter)







(Image: Instagram)



Les célébrations pour les célébrations du 25e anniversaire de Kendall ont suscité la controverse, Kris prenant la défense de sa fille.

La matriarche a déclaré que tous les invités avaient reçu un test avant d’être autorisés à entrer et ont attendu “une demi-heure” pour obtenir leurs résultats.

Elle a ajouté que sa famille était «sensible» et avait été «responsable» de ses précautions.

Discutant avec Andy Cohen dans son émission de radio, Always Unpredictable, Kris a déclaré: “Chaque fois que nous avons un rassemblement, peu importe sa taille, qu’il s’agisse de cinq personnes ou de 25 personnes, vous savez, ou 20 personnes, comme chez Kendall, tout le monde est testé avant de franchir la porte. “