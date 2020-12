Les Kardashian déménagent à Hulu.

Suite aux nouvelles que L’incroyable famille Kardashian diffusera sa 20e et dernière saison sur E! en 2021, Hulu a annoncé le jeudi 10 décembre que la famille créerait du contenu exclusif pour le service de streaming après le hit E! série ‘se terminant l’année prochaine.

L’accord pluriannuel a été annoncé lors de la journée des investisseurs de Disney aujourd’hui

« Annoncé aujourd’hui lors de la Journée des investisseurs de Disney, Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie créera un contenu mondial, qui sera diffusé exclusivement sur Hulu aux États-Unis et dans plusieurs territoires sur Star à l’international », a déclaré la société.« Les débuts prévus sont fin 2021 et des détails supplémentaires seront partagés lorsqu’ils seront disponibles.

« Je suis ravi d’annoncer notre nouveau partenariat pluriannuel avec Hulu et Star et ce qui est à venir en 2021 @hulu, » Kris Jenner tweeté à propos des nouvelles pendant que Kourtney Kardashian ajoutée, « # HULU2021. »

De retour en septembre, E! et la famille Kardashian-Jenner a annoncé KUWTK se terminerait après sa 20e saison en 2021.