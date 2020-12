La famille Kardashian a été traitée tôt ce Noël alors que la maman Kris Jenner offrait à tous ses enfants de somptueuses maisons en pain d’épice.

Kris, 65 ans, donne à ses filles des friandises savoureuses à chaque saison des fêtes, mais cette année, c’est plus spécial que jamais car leur fête de Noël annuelle a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Les délicieuses maisons en pain d’épice coûtent 1 200 $ (900 £) chacune et Kris les fait fabriquer à la main pour ses filles de The Solvang Bakery en Californie.

Les manoirs de biscuits comportent traditionnellement les noms de tous les membres de la famille sur le devant d’eux.

Les manoirs ont l’air très réalistes car ils disposent tous d’un tapis et de lumières à l’intérieur.

Excité par leurs nouveaux cadeaux savoureux, le clan Kardashian a déjà montré les maisons sur leurs pages Instagram.

Khloe, 36 ans, a partagé une photo de la sienne, tandis que Kim, 40 ans, et Kylie, 23 ans, ont publié la leur en ligne il y a quelques jours.

Sur sa page de médias sociaux, la mère d’un enfant a écrit: « Je t’aime maman » en un clin d’œil à Kris.







L’avant de la maison a déclaré Tristan – qui est le partenaire de Khloe Tristan Thompson – ainsi que maman et sa fille True.

Et Kourtney a également montré sa maison qui portait les noms de ses trois enfants – Mason, Penelope et Reign – écrits sur le devant de la glace.

Kim a posté sur son profil: « Merci beaucoup maman, vous savez toujours comment faire en sorte que mes enfants et moi nous sentions si bien accueillis et apportent la joie des Fêtes. »







Kris a hâte de répandre la joie des fêtes après que la famille ait été forcée d’annuler leur fête du réveillon de Noël pour la première fois depuis 1978.

La Californie est actuellement bloquée, ce qui signifie que le célèbre clan ne peut pas se voir pour fêter Noël.

Ils ne publieront pas non plus leur célèbre carte cette année.

