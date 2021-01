Dans un clip publié jeudi, Kim Kardashian West et Kris Jenner sont vus faire des adieux larmoyants à l’équipe de production alors que l’annonce de la fin de l’émission.

E! et l’équipage Kardashian-Jenner a annoncé en septembre que « L’incroyable famille Kardashian » prendrait fin après 20 saisons et 14 ans d’antenne.

En décembre, la famille a annoncé qu’elle avait signé un contrat de contenu avec Hulu.

« Keeping Up with the Kardashians », qui a été créée en 2007, est resté un pilier pour E! et a engendré 12 séries dérivées.