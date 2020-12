La pandémie de coronavirus en cours a peut-être claqué les pauses de la traditionnelle fête de Noël Kardashian – mais la famille affamée de renommée semblait déterminée à célébrer avec un style élaboré, même si dépouillé.

Les stars de la télé-réalité organisent chaque année une célébration de la veille de Noël à laquelle participent des amis, de la famille et des cintres.

Mais la crise actuelle de Covid-19 a mis une épingle dans ce ballon de fête particulier avec la famille forcée d’annuler les célébrations habituelles.

Cependant, les stars étaient plus que prêtes à présenter une incroyable démonstration de richesse et d’extravagance en s’habillant pour célébrer en famille dans une célébration plus dépouillée.







Kim Kardashian a attiré l’attention en s’habillant dans un mélange inhabituel de tenue de style dominatrice et guerrière.

La star de 40 ans portait un corset en caoutchouc à couper le souffle avec une jupe inhabituelle de style princesse Leia et ses cheveux étroitement tissés en une queue de cheval en forme de bullwhip.

S’adressant à Intagram la veille de Noël, la maman de quatre enfants a donné aux fans et aux adeptes un regard très personnel et très personnel sur sa tenue et a plaisanté en disant «enfin ces abdos» alors que les muscles étaient sculptés dans son haut étreignant la silhouette.







La sœur aînée Kourtney a opté pour une tenue époustouflante – qui était à la fois une danseuse country écossaise et une tentation de demoiselle d’honneur.

Portant une paire de leggings verts, la maman de trois enfants de 41 ans portait une jupe tartan taille haute associée à un soutien-gorge ivoire très révélateur avec des poires surdimensionnées et un simple garçon attaché sous ses seins.

Kourtney avait les cheveux attachés en une queue de cheval haute et accessoirisés avec des boucles d’oreilles dramatiques et des talons en argent.







La plus jeune soeur Kylie Jenner a canalisé Jessica Rabbit dans une robe rouge éblouissante qui agrippait son corps – et était en concurrence avec des talons et un sac à main assortis.

La milliardaire autodidacte de 23 ans a opté pour un glamour simple en ajoutant des boucles d’oreilles en diamant blanc et en raclant ses cheveux de son visage.

Kendall Jenner a ajouté une touche de fête en arborant une minuscule mini-robe dorée avec des volants à gogo, des accessoires dorés et des talons à imprimé zèbre.







La jeune femme de 25 ans avait l’air radieuse alors qu’elle posait pour des photos à côté d’un arbre de Noël.

Alors que la matriarche de la famille Kris Jenner a fait son propre étalage de décolleté.

La maman de 65 ans, âgée de six ans, portait un ensemble noir qui montrait sa poitrine et ajoutait un simple accessoire tour de cou – et a été cassée en serrant un verre à martini alors que la famille entrait dans l’esprit de Noël.

Kourtney était l’hôte de la réunion annuelle avec juste la famille immédiate présente.

Elle a partagé des photos et des vidéos de ses décorations pour la maison via ses canaux de médias sociaux.

Khloe Kardashian, qui a récemment été vue dans le Massachusetts – où le boyfreind Tristan Thompson est basé en tant que joueur de basket-ball, est partie à la fête.