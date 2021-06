Les Kardashian sont SLAMMED par la star de Knots Landing, Donna Mills, qui affirme que les sœurs célèbres « ont des valeurs médiocres »

LES Kardashian ont été SLAMMED par la star de Knots Landing, Donna Mills.

L’actrice de 80 ans a affirmé que les célèbres sœurs « ne font rien » et « ont des valeurs médiocres ».

Donna Mills a critiqué les Kardashian dans une nouvelle interview[/caption]

Elle a fait valoir que les Kardashian « ont des valeurs médiocres »[/caption]

Lors de son apparition dans un récent épisode de Derrière la corde de velours avec David Yontef, la star du feuilleton a partagé ses réflexions sur le L’incroyable famille Kardashian étoiles.

Donna a déclaré: « Des émissions comme The Célibataire et le Bachelorette, et ce genre de séries et les Kardashian et tout ça, je déteste. Je déteste.

« Ma fille regardait les Kardashian et je lui disais : « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Quel genre de valeurs en tirez-vous ?’ »

La star de Knots Landing a adopté sa fille Chloe Mills en 1994.

Donna a poursuivi: « Cela me rend folle.

« Quelqu’un m’a dit : ‘Tu dois t’asseoir et regarder avec elle et tu comprendras pourquoi elle regarde ça.’

Donna a déclaré que regarder KUWTK l’avait « détestée » davantage la célèbre famille[/caption]

Elle a ajouté que la famille ne « fait rien »[/caption]

« Et je me suis assis et je l’ai regardé avec elle et je l’ai détesté encore plus. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’aimait pas les Kardashian, Donna a répondu que la célèbre famille ne « fait rien ».

Elle a précisé : « Il n’y a pas d’art, vous savez, il n’y a rien qu’ils fassent.

« Ils ne chantent pas, ils ne dansent pas. Ils n’agissent pas, vous savez, ils ne font pas de magie. Ils ne jouent pas d’instrument. Ils ne font rien.

«Et pour moi, c’est comme, je ne veux pas les regarder. N’avaient-ils rien à m’offrir ?

Les commentaires de Donna interviennent alors que la famille termine la 20e et dernière saison de KUWTK.

Ses commentaires arrivent à la fin de KUWTK[/caption]

L’émission de téléréalité suit Kris et ses filles[/caption]

KUWTK créé en 2007[/caption]

Les stars du spectacle populaire Kris Jenner et ses filles Kim, Khloé, Kourtney, Kylie et Kendall.

Alors que les épisodes de la réunion de KUWTK continuent d’être diffusés, l’émission de téléréalité le producteur exécutif Farnaz Farjam a récemment révélé qui cachait des secrets à l’équipe.

Kylie réussi à cacher sa grossesse à la production, tandis que Khloé a pris soin de ne pas exposer ses problèmes de mariage avec maintenant son ex-mari Lamar Odom.

Kylie est tombée enceinte de son premier enfant Stormi en 2017 et a donné naissance à la fillette de trois ans – qui elle partage avec Travis Scott – en février 2018.

La famille a joué dans la série pendant 20 saisons[/caption]

Chaque sœur a fait face à son propre drame au fil des ans[/caption]

Farnaz a révélé que Kylie avait en fait découvert qu’elle était enceinte lors du tournage de sa propre émission Life Of Kylie, bien qu’elle ait réussi à garder le secret de l’équipe tout le temps.

« Voici la chose amusante à propos de la grossesse de Kylie », a-t-elle déclaré Variété.

« Elle a découvert qu’elle était enceinte pendant qu’elle tournait ‘Life of Kylie’. Nous ne savions pas. Elle l’a caché aux caméras.

L’émission spéciale réunion KUWTK est actuellement diffusée sur E![/caption]





Le producteur a revu les images plus tard et a trouvé le moment exact où Kylie, 23 ans, a découvert qu’elle s’y attendait.

« Avant de découvrir ces images, l’un des membres de la famille m’a dit qu’elle était enceinte mais qu’elle gardait le secret – et je pensais qu’ils essayaient de me piéger et de découvrir qui était la fuite », a-t-elle ajouté.

« Je me suis dit : ‘Cette personne me ment et essaie juste de voir !’ Ils faisaient ça parfois, juste pour savoir qui fuyait. »

Un producteur a expliqué comment Kylie a caché sa grossesse à l’équipe[/caption]